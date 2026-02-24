15 Temmuz'da FETÖ'nün gizli ağını deşifre eden Can Tuncay HSK 1. Daire üyeliğine atandı
15 Temmuz gecesi darbeciler hakkında ilk gözaltı talimatlarını veren ve FETÖ’nün gizli iletişim ağını deşifre eden Adalet Bakanı Yardımcısı Can Tuncay, HSK 1. Daire üyeliğine atandı. Kripto yapılanmanın ortaya çıkarılmasında önemli rol oynayan Tuncay’ın yeni görevi yargı camiasında dikkat çekti.
- Adalet Bakanı Yardımcısı Can Tuncay, HSK 1. Daire üyeliğine atandı.
- Tuncay, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi darbeciler hakkında ilk gözaltı talimatlarını vermişti.
- Can Tuncay, FETÖ'nün gizli iletişim ağının deşifre edilmesinde önemli rol oynadı.
- Tuncay, 20 Şubat 2026 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştı.
- Can Tuncay, 2007 yılından bu yana çeşitli illerde Cumhuriyet Savcısı ve Başsavcı Vekili olarak görev yaptı.
CAN TUNCAY KİMDİR?
1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2005 yılında mezun olmuştur. 2006-2007 yılları arasında Ankara'da Hakim-Savcı Adaylığı döneminden sonra, 2007 yılında Cumhuriyet Savcısı olarak mesleğe başlamıştır.
Meslek hayatı boyunca sırasıyla; Akşehir Cumhuriyet Savcılığı (2007-2010), Suruç Cumhuriyet Savcılığı (2010-2013), Malkara Cumhuriyet Savcılığı (2013-2015), İstanbul Terör Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı (2015-2019) ve İzmir Terör Suçları Soruşturma Bürosu Cumhuriyet Savcılığı (2019-2021) görevlerinde bulunmuştur.
2021-2023 arasında İzmir Terör Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 2023-2024 yılları arasında Ankara Genel Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 2024-2026 yılları arasında İstanbul Terör Suçları ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görevini sürdürmüştür.
20 Şubat 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atanmıştır.