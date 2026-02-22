CHP 38. kurultaydaki şaibelerden sıyrılamıyor! Ankara'da "mutlak butlana" doğrudan etki edecek dava | Karar çıkacak mı?
38. Kurultayın şaibelerini üzerinden atamayan CHP, 2 yıldır mahkemelerde sürünüyor. "Mutlak butlan" istinafta devam ederken Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davasının 3. duruşması görülüyor. İddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken; çıkabilecek olası bir mahkumiyet kararının doğrudan istinaftaki mutlak butlan davasını etkileyeceği değerlendiriliyor. Ayrıca İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında siyasi yasak isteniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı.
Hızlı Özet Göster
- CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin ceza davası Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülürken, mutlak butlan davası istinaf sürecinde devam ediyor.
- İddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken, İmamoğlu dahil 12 isim hakkında siyasi yasak isteniyor.
- Delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadi yapıldığı, market kartı dağıtıldığı ve oy pusulası fotoğrafı istendiği iddia edilen kurultayda Özgür Özel'in kazanması için delege iradelerinin yönlendirildiği öne sürülüyor.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 milletvekilinin dosyası ayrılarak Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülüyor.
- Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki mutlak butlan davasının istinaf sürecinde mahkeme, Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'tan delege ve yönetim listesi istedi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ni pavyon masalarına meze eden ve para ile delege avı yapılan şaibeli 38. Kurultayına ilişkin "mutlak butlan" davası istinafta devam ediyor.CHP şaibelerden sıyrılamıyor!
Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde ise şaibeli kurultayın ceza davası görülüyor.
Bu kapsamda eski Hatay Büyükşehir Belediyesi Lütfü Savaş'ın da dinleneceği 3. duruşma bugün Ankara'da görülüyor.
İMAMOĞLU ŞÜPHELİ KILIÇDAROĞLU MAĞDUR
İddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli, Kemal Kılıçdaroğlu ise mağdur olarak yer alıyor.
İmamoğlu'nun divan başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim kanununa muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
MUTLAK BUTLANA DOĞRUDAN ETKİ EDECEK DAVA
Ceza davasından çıkabilecek olası bir mahkumiyet kararının istinafta devam eden mutlak butlan davasına doğrudan etki edeceği aşikar. Bu durum, CHP Kurultayına açılan iptal davasının davacılar Lütfü Savaş ve "şaibe var" diyen kurultay delegelerinin lehine sonuçlanmasına yol açabilir.CHP Genel Merkezi'nde temkinli ve endişeli bekleyiş sürüyor.
DELEGE YILMAZ ÖZKANAT "TANIK" OLARAK ÇAĞRILDI: KURULTAYIN İPTALİNİ İSTİYORUM
Lütfü Savaş'ın yanı sıra kurultayda "şaibe var" deyip iptal davası açan delege Yılmaz Özkanat da ceza davasına "tanık" olarak çağırıldı.
Özkanat, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna dair ciddi kanaat ve somut iddialar doğrultusunda, hiçbir kişi ya da grubun etkisi altında kalmadan, tamamen kendi irademle kurultayın iptali için dava açmış bulunmaktayım" dedi.
Kurultayın iptalini istediğini belirten CHP delegesi Yılmaz Özkanat şu ifadeleri kullandı:
Kurultay sürecinde delegelerin özgür iradesine gölge düşüren, parti tüzüğüne ve demokratik ilkelere aykırı olduğu ileri sürülen uygulamalar kamu vicdanında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. Parti içi demokrasinin korunması ve sürecin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla yargı yoluna başvurdum.
Amacım şahısları hedef almak değil; hukukun üstünlüğü çerçevesinde kurultayın meşruiyetinin değerlendirilmesini sağlamaktır. Hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde kurultayın iptalini talep ediyorum.
Saygılarımla arz ederim.
İMAMOĞLU, RIZA AKPOLAT VE 12 İSME SİYASİ YASAK
Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra aralarında tutuklu Beşiktaş eski Belediye Başkanı Rıza Akpolat, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de 12 isim hakkında siyasi yasak isteniyor.
O isimler şu şekilde:
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik
CHP'li Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş
ÖZGÜR ÖZEL VE 9 VEKİLİN DOSYASI AYRILDI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ayrıldı. Bu şüpheliler hakkındaki soruşturma "Siyasi Partiler Kanunu"na muhalefet suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülüyor.
Davanın 13 Ocak 2026'daki ikinci duruşmasına Ekrem İmamoğlu SEGBİS aracılığıyla katılmıştı.
İSTİNAFTAKİ "MUTLAK BUTLAN" DAVASI: MAHKEME KILIÇDAROĞLU VE SAVAŞ'TAN LİSTE İSTEDİ
Öte yandan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki "mutlak butlan" davasının istinaf süreci devam ediyor. CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son günlerde ofisinden ziyaretçi eksik olmuyor. 38. Kurultay davasına ilişkin devam eden istinaf süreci doğrultusunda mahkemenin Kılıçdaroğlu ve Lütfü Savaş'tan "delege ve yönetim listesini" istediği öğrenildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN "ÇAĞRI HEYETİ" HAZIRLIĞI
Bu durum CHP'ye tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda, Gürsel Tekin örneğinde olduğu gibi Çağrı Heyeti atanabileceği ihtimalini gündeme getirdi Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlana göre geri dönüş hazırlıklarını sürdürdüğü öne sürüldü.
İDDİANAME "BAY KEMAL MAĞDUR İMAMOĞLU ŞÜPHELİ" DİYOR
Peki dava süreci nasıl gelişti, neler yaşandı? Takvim.com.tr detayları derledi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 Haziran'da, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturmasını tamamlayarak iddianame hazırladı.
İMAMOĞLU, ÖZGÜR ÇELİK, CEMİL TUGAY, BAKİ AYDÖNER, RIZA AKPOLAT...
İddianamede, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile Baki Aydöner, Erkan Aydın, Hüseyin Yaşar, Mehmet Kılınçaslan, Metin Güzelkaya, Özgen Nama, Özgür Çelik, Rıza Akpolat ve Serhat Can Eş hakkında, Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesinde yer alan "oylamaya hile karıştırma" suçundan 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istendi.
İMAMOĞLU'NUN ORGANİZESİNDE MÜŞTEREK ŞAİBE
İddianamede, Ekrem İmamoğlu'nun, partinin 38. Olağan Kurultayında "Divan Başkanı" olarak görev yaptığı, İmamoğlu'nun organizesinde diğer şüphelilerin de iştirak halinde hareket ettiği belirtildi.
DELEGE İRADESİNİ BÖYLE SAKATLADILAR
Şüphelilerin birlikte hareket ederek atılı suçu işlediklerine işaret edilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi:
"4-5 Kasım 2023 tarihinde Ankara Spor Salonu'nda yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayında oy kullanan bir kısım kurultay delegelerine, genel başkan adayı Özgür Özel lehine oy kullanmaları için; bir kısım delegeye para verdikleri, bir kısmına değişik il ve ilçelerde belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği adaylığı teklif ve taahhüt ettikleri, bir kısım delege ve yakınlarını CHP'li belediyeler ile bu belediyelere bağlı şirket ve iştiraklerinde işe yerleştirdikleri, bir kısım delege ve yakınlarına çok sayıda market alışveriş kartları dağıttıkları, kurultayda oy kullanan bu delegelerden kullandıkları oyların fotoğrafını cep telefonlarıyla çekerek kendilerine göndermelerini istedikleri, kurultay salonunda 1. tur oylama sonucunda 2. tur oylamaya geçilmesini geciktirerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekildiğine yönelik gerçeğe aykırı açıklamalarda bulundukları, bu şekilde kurultay delegelerinin iradelerini fesada uğratarak, genel başkan adayı Özgür Özel'in genel başkanlık seçimini kazanmasına yönelik faaliyet yaptıkları belirtilmiştir."
Başsavcılığın iddianamesinde, kurultay süreci ve sonrasında bir kısım sosyal medya hesaplarında, bazı yazılı ve görsel medya organlarında, kurultay sırasında Kılıçdaroğlu'nu destekleyen delegelerin "Özel'i desteklemeleri için birtakım menfaatler verildiği ve bazı vaatlerde bulunulduğu", söz konusu iddiaların partililerce gündeme getirildiği kaydedildi.
Söz konusu iddialar üzerine bazı milletvekilleri hakkında da soruşturma yürütüldüğü aktarılan iddianamede, bu soruşturmanın ise mevcut dosyadan tefrik edildiği aktarıldı.
İddianame, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.