CHP'li Edirne Belediyesi'ne imar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı
Edirne’de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M’nin de bulunduğu zanlılar cezaevine gönderildi. “Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak”, “rüşvet” ve “dosya gizliliğini ihlal” suçlamalarının yer aldığı soruşturmada, 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından Edirne merkezli 3 ilde eş zamanlı baskın yapılmıştı. 3 şüpheli konutu terk etmeme şartıyla, 3 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Hızlı Özet Göster
- Edirne'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
- Tutuklananlar arasında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ve Belediye Meclis Üyesi N.M. bulunuyor.
- Operasyon Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı düzenlendi.
- Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında suç örgütü kurmak, rüşvet ve dosya gizliliğini ihlal yer alıyor.
- Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip ile MASAK raporları değerlendirildi.
Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M'nin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.
14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından A.O, F.A, E.A. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M. ile E.E.K. ve H.B. tutuklandı. U.Ç, R.B. ve H.K. konutu terk etmeme tedbiri alırken, K.N, E.G, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI
"Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "rüşvet" ve "dosya gizliliğini ihlal" suçlamalarına yönelik operasyonda, Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M, Edirne Adliyesi çalışanı E.E.K. ve U.Ç. ile bir gece kulübünün ortak ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Soruşturma kapsamında yaklaşık 6 aylık fiziki ve teknik takip, görüntü incelemeleri ile MASAK raporlarının değerlendirildiği öğrenilmişti.