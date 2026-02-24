CHP'li Edirne Belediyesi'ne imar operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Hızlı Özet Göster Edirne'de imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de bir iş yerinin imar ruhsatı sürecinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A. ile Belediye Meclis Üyesi N.M'nin de bulunduğu 4'ü tutuklandı.

CHP'li Edirne Belediyesi'ne imar operasyonu. (Görseller İHA'dan alınmıştır) 14 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgularının ardından A.O, F.A, E.A. serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürü D.A, Belediye Meclis Üyesi N.M. ile E.E.K. ve H.B. tutuklandı. U.Ç, R.B. ve H.K. konutu terk etmeme tedbiri alırken, K.N, E.G, S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 gün önce Edirne, Çanakkale ve Tekirdağ'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.