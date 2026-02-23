İmamoğlu ve Özel'e "zoom" misillemesi! CHP'deki sadık vekillerden 6.5 saatlik sır toplantı: "Kılıçdaroğlu gemiyi devralsın" mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 3 ayaklı çekişme günden güne boyut kazanıyor. Özgür Özel 'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu 'nun posterlerini indirmesiyle başlayan kriz, Silivri'deki gerilimle daha da arttı. Özel, İmamoğlu ile arasında iplerin gerildiği süreçte yaptığı adaylık çıkışlarıyla dikkatleri üzerine topladı. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "iki forvetim var" diyen Özgür Özel, bu kez rotayı anketlere kırarak "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin mutlak butlan davası istinaf sürecinde (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'den alındı) CHP ŞAİBEDEN SIYRILAMADI CHP bir yandan da 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerden aklanamamasının sancısını çekiyor. "Kurultaya iptal" istemiyle açılan "mutlak butlan" davasının dosyası istinafta. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşma da bugün görüldü.

CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.



42 kişilik toplantıda CHP için üçüncü yol arayışı masaya yatırıldı. Partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları etraflıca konuşuldu.