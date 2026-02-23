İmamoğlu ve Özel'e "zoom" misillemesi! CHP'deki sadık vekillerden 6.5 saatlik sır toplantı: "Kılıçdaroğlu gemiyi devralsın" mesajı
CHP şaibelerle mahkemelerde tartışılmaya devam ederken parti içi muhalefet harekete geçti. Aralarında mevcut ve eski milletvekilleri, il başkanları, PM üyeleri ve belediye başkanlarının da olduğu Kılıçdaroğlu'na yakın yakın 42 isim Ankara'da 6.5 saatlik sır görüşme yaptı. Toplantıdan CHP için "3. yol" çıktı. Partinin Kılıçdaroğlu'nun tecrübesine ihtiyacı olduğu vurgulandı. TAKVİM'e konuşan CHP'li isimler, görüşmelerin Ankara ile sınırlı kalmayacağını İstanbul'da da buluşmalar olacağını söyledi. Silivri tahakkümüne karşı "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki 3 ayaklı çekişme günden güne boyut kazanıyor.
Özgür Özel'in Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nden Ekrem İmamoğlu'nun posterlerini indirmesiyle başlayan kriz, Silivri'deki gerilimle daha da arttı.
Özel, İmamoğlu ile arasında iplerin gerildiği süreçte yaptığı adaylık çıkışlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "iki forvetim var" diyen Özgür Özel, bu kez rotayı anketlere kırarak "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız"ifadelerini kullandı.
CHP ŞAİBEDEN SIYRILAMADI
CHP bir yandan da 38. Olağan Kurultay'daki şaibelerden aklanamamasının sancısını çekiyor.
"Kurultaya iptal" istemiyle açılan "mutlak butlan" davasının dosyası istinafta. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesindeki 3. duruşma da bugün görüldü.
Tam da bu noktada gözler Kemal Kılıçdaroğlu cephesine ve Genel Merkez'deki "sadık vekillere" çevrildi.
Ankara kulislerini hareketlendiren bir parti içi "truva" gündemi sarstı.
KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN 42 CHP'LİDEN 6.5 SAATLİK SIR TOPLANTI
CHP'li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6 buçuk saat süren bir toplantı yaptı.
42 kişilik toplantıda CHP için üçüncü yol arayışı masaya yatırıldı. Partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları etraflıca konuşuldu.
PARTİ İÇİ MUHALEFETİN ORTAK GÖRÜŞÜ: KILIÇDAROĞLU'NUN TECRÜBESİNE İHTİYAÇ VAR
Toplantıdaki ortak görüş ise CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgi ve deneyimine ihtiyacı olduğu yönünde oldu.
Aralarında CHP'den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantı parti içi muhalefet için "önemli bir adım" olarak niteleniyor ve bu görüşmelerin devam etmesi planlanıyor.
SİLİVRİ TAHAKKÜMÜNDEN RAHATSIZLAR: "GERÇEK CHP'LİLER CHP'YE SAHİP ÇIKIYOR" MESAJI
Parti içi muhalefetin, Genel Merkez'deki Silivri tahakkümü ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarına sahip çıkılmasına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verdiği söyleniyor.
İMAMOĞLU VE ÖZEL'E "ZOOM" MİSİLLEMESİ | KILIÇDAROĞLU SIRTINDAKİ HANÇERLERİ ÇIKARIYOR
Ankara'da başlayıp İstanbul'da devam edecek görüşmeler Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in "zoom" toplantılarına misilleme olarak yorumlanıyor. "Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançerleri çıkaracak" söylemleri gündeme geliyor.
Bilindiği üzere İmamoğlu, Özgür Özel, Gökhan Günaydın'ın başını çektiği isimler 14-28 Mayıs 2023 seçimleri sonrası "değişim" iddiası ile Kılıçdaroğlu'nu partiden tasfiye edecek süreci başlatmış, otel köşelerindeki gizli görüşmeler zoom toplantılarıyla devam etmişti.
Kılıçdaroğlu bu sürecin sonunda "sırtından hançerlendiğini" kamuoyuna duyurmuştu.