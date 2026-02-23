Galatasaray'dan paylaşım: Hangisi ofsayt?

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadelede Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde'nin sakatlık yaşadığı, Ederson ile Anderson Talisca'nın durumlarının da belirsiz olduğu aktarılırken, Kasımpaşa'nın 90+11. dakikada bulduğu gol skora denge getirdi.