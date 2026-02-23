PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'dan paylaşım: Hangisi ofsayt?

Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Galatasaray’dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, iptal edilen goller ve hafta içindeki çeşitli pozisyonlara yer vererek “Hangisi ofsayt?” sorusunu yöneltti.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.
  • Kasımpaşa, maçın 90+11. dakikasında attığı golle skora denge getirdi.
  • Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada puan farkını 2'ye indirme fırsatını kaçırdı.
  • Galatasaray 55 puanla liderliğini korurken, Fenerbahçe 53 puana yükseldi.
  • Galatasaray, maç sonrası sosyal medyadan Konyaspor maçında iptal edilen golleri ve farklı pozisyonları paylaştı.

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Kadıköy'de oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Mücadelede Çağlar Söyüncü ile Jayden Oosterwolde'nin sakatlık yaşadığı, Ederson ile Anderson Talisca'nın durumlarının da belirsiz olduğu aktarılırken, Kasımpaşa'nın 90+11. dakikada bulduğu gol skora denge getirdi.

Galatasaray'dan paylaşım: Hangisi ofsayt?-2

FIRSAT KAÇTI PUAN FARKI 2'YE İNDİ

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında mağlup olduğu haftada puanları eşitleme şansını değerlendiremedi. Sarı-lacivertli ekip puanını 53'e yükseltirken, 55 puanlı Galatasaray ligdeki yerini korudu.

Galatasaray'dan paylaşım: Hangisi ofsayt?-3

GALATASARAY'DAN MAÇ SONU PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından Galatasaray cephesinden sosyal medyada bir paylaşım yapıldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de oynadıkları Konyaspor maçında iptal edilen gollerinin yanı sıra lig karşılaşmalarında yaşanan farklı pozisyonları da paylaştı.

