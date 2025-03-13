Cimbom futbolculara geriye dönük prim ve alacaklarını ödeyeceğini duyurdu!

Galatasaray Yönetimi, 5. yıldız yolunda oyuncularına moral vermeye devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Başkanı Dursun Özbek'in futbolcuların geriye dönük prim ve alacaklarını ödeyeceği öğrenildi.



Özbek'in bunun için yönetimdeki arkadaşlarına tam yetki verdiği gelen haberler arasında. Ayrıca sezonun geri kalan kısmı için de yeni prim sisteminin belirlenmesi gündemde. Bu sistemde futbolcular daha da fazla kazanacak. Galatasaray Yönetimi, ligin geride kalan kısmında oyuncularını motive etmek için her yolu deniyor.

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