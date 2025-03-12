Trabzonspor’un yeni teknik direktörü fatih tekke önemli açıklamalar yaptı!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke için imza töreni düzenlendi. Papara Park'ta düzenlenen imza töreninde Trabzonspor Başkan Yardımcısı Serkan Kılıç ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Şenol Güneş de yer aldı. Basın toplantısının ardından Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.



Fatih Tekke, "Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız" diye konuştu.



47 yaşındaki teknik adam, "Yönetime, Şenol hocaya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi" dedi.



Tekke ilk idmanında Fatih Tekke, Trabzon ile ilk idmanına dün çıktı. Tekke, oyuncularla çabuk kaynaştı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, bugün saat 14.45'te, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilecek idmanın ilk 20 dakikasının taraftara açık olacağı açıklandı.

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