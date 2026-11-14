Eski CIA Direktörü John Brennan. Fotoğraf: Takvim Fotoğraf Arşivi

CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

FBI ekipleri tarafından incelenen cep telefonunda, reşit olmayan kız çocuklarını cinsel ilişki veya istismar içerikli durumlarda gösteren yaklaşık 88 adet görsel ve video tespit edildiği bildirildi.

Federal mahkemeye sevk edilen Kyle Brennan hakkında "çocuk pornografisi ve istismar materyali taşıma" suçlaması formal olarak resmiyet kazandı.

Öte yandan, eski CIA Direktörü John Brennan, son dönemde ABD siyasetinde Başkan Donald Trump yönetimi ve Adalet Bakanlığı ile yaşadığı hukuksal ve siyasi tartışmalarla gündemde yer alıyor. Baba Brennan'ın avukatları ve sözcüsü, oğlunun hukuki durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kyle Brennan'ın Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

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