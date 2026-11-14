Eski CIA Direktörü John Brennan'ın oğlu çocuk istismarcısı çıktı! Sapkın görüntüler telefonunda
ABD’de Barack Obama döneminin CIA Direktörü John Brennan’ın oğlu Kyle Brennan, reşit olmayanlara ait istismar içerikli görüntüler taşıdığı suçlamasıyla FBI tarafından gözaltına alındı. 2024 yılında başlatılan soruşturma kapsamında iş yerinde yakalanan 40 yaşındaki şüphelinin telefonunda çok sayıda yasadışı materyal tespit edildi.
Eski CIA Direktörü John Brennan'ın Oğlu Çocuk İstismarı Görüntüleri Nedeniyle Tutuklandı
ABD'de Barack Obama döneminde CIA Direktörlüğü yapan John Brennan'ın oğlu Kyle Brennan, çocuk istismarı içerikli materyal taşıma suçlamasıyla gözaltına alındı.
ESKİ CIA DİREKTÖRÜNÜN OĞLU ÇOCUK İSTİSMARINDAN GÖZALTINA ALINDI
Mahkeme belgelerine ve federal kolluk kuvvetlerine dayandırılan bilgilere göre, Virginia eyaletinin Warrenton kentinde yaşayan 40 yaşındaki Kyle Brennan, federal soruşturma kapsamında FBI ajanları tarafından iş yerinde yakalandı.
SORUŞTURMA 2024'TE BAŞLADI
Olayla ilgili soruşturmanın, Ulusal Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi'ne (NCMEC) gelen bir ihbar üzerine 2024 yılında başlatıldığı öğrenildi. Virginia yerel makamlarının Temmuz 2024'te evinde arama yaptığı Kyle Brennan'ın davası geçtiğimiz ay FBI'a devredildi.
CEP TELEFONUNDAN GÖRÜNTÜLER ÇIKTI
FBI ekipleri tarafından incelenen cep telefonunda, reşit olmayan kız çocuklarını cinsel ilişki veya istismar içerikli durumlarda gösteren yaklaşık 88 adet görsel ve video tespit edildiği bildirildi.
Federal mahkemeye sevk edilen Kyle Brennan hakkında "çocuk pornografisi ve istismar materyali taşıma" suçlaması formal olarak resmiyet kazandı.
Öte yandan, eski CIA Direktörü John Brennan, son dönemde ABD siyasetinde Başkan Donald Trump yönetimi ve Adalet Bakanlığı ile yaşadığı hukuksal ve siyasi tartışmalarla gündemde yer alıyor. Baba Brennan'ın avukatları ve sözcüsü, oğlunun hukuki durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Kyle Brennan'ın Virginia Doğu Bölgesi Federal Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
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