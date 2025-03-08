Dursun Özbek Cimbom’a primlerin yatırılacağını duyurdu!

G.Saray, Alanya maçına Antalya'da yaptığı kampla hazırlanırken yönetim futbolcuların performansını daha da yukarı çekmek için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in gecikmiş primlerin kısa süre içerisinde ödeneceğini duyurduğu ve bu haberin futbolcularda doping etkisi yarattığı ifade edildi.



Özbek'in futbolcuların primlerini bugün ya da yarın hesaplarına yatırması bekleniyor. Galatasaray Başkanı Özbek'in Alanyaspor maçı öncesinde takıma moral olması açısından böylesine bir karar aldığı vurgulandı.



Son olarak bundan sonra sürekli takımla birlikte olma kararı alan Dursun Özbek'in, Kemerburgaz Tesisleri'nde odasının derhal hazırlanmasını talep ettiği aktarıldı. Başkan Özbek'in Alanyaspor maçı öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile sürekli dirsek temasında olduğu bildirildi.

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