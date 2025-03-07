Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers’a boyun eğdi!

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a 3-1 kaybetti. 6. dakikada Dessers, kaleci İrfan Can'ı geçerek sağ ayak içiyle vuruşunu yaptı.



Hakem topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol kararını verdi: 0-1. Dakikalar 19'u gösterdiğinde gole çok yaklaştık. En Nesyri'nin sol ayak içiyle bekletmeden yaptığı vuruşta top kalenin hemen üstünden dışarı gitti. 30'da Szymanski'nin kullandığı kornerde ön direkte savunmadan seken topa arka direkte Djiku, harika bir vuruş yaparak beraberliği getirdi: 1-1. 42'de Dessers'in pasında topla buluşan Cerny, attığı golle skoru 2-1'e taşıdı.



Dessers'in 51 ve 57'de attığı goller ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 66'da Maximin'in ceza sahası içine yaptığı ortada En Nesyri'nin kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı. 75'te Fenerbahçe yüzde 100'lük gol pozisyondan yararlanamadı. Djiku'nun ön direkte yaptığı kafa vuruşunu arka direkte Dzeko tamamlayamadı. 81'de Cerny'nin golü maçın skorunu belirledi. Rövanş, 13 Mart'ta oynanacak.



EVİNDE İLK KEZ KAYBETTİ

Avrupa'daki temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin grup sonrası aşamalarındaki ilk iç saha mağlubiyetini İskoç temsilcisi Rangers'tan aldı. Sarı-Lacivertliler daha önce Kadıköy'deki maçlarda 8 galibiyet ve 3 beraberlik elde etmişti. Ennesyri yüzde 43'lük isabetli pas oranı sağlarken 2 kilit pas attı. 1 isabetli, 3 isabetsiz şut attı.



ALEXANDER DJIKU İLKİ YAŞADI

Fener'in Ganalı stoperi Djiku, 16. dakikada oyuna girdi. 30. dakikada golünü attı. 30 yaşındaki oyuncu, Sarı-Lacivertli formayla bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon 30 resmi maçta sahaya çıkan Djiku, 1 gol kaydetti.



MİLİMLE GOL KARARI ÇIKTI

RANGERS 6. dakikada Dessers'in golüyle öne geçti. İrfan Can'dan sıyrılan Dessers, vuruşunu yaptı ve ardından Çağlar topu kale önünde çevirmeye çalıştı. İspanyol hakem Gonzalez, gol çizgisi teknolojisiyle gol kararı verdi. Topun birkaç milimle çizgiyi geçtiği görüldü.



YENİLMEZLİK SERİSİ SONA ERDİ

Avrupa'daki tek temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2025 yılındaki 18 maçlık yenilmezlik serisi Rangers maçıyla sona erdi. Febnerbahçe 2025 yılında Süper Lig'de hiç mağlup olmadı.



Tek beraberliğini ise Galatasaray derbisinde aldı. Sarı lacivertliler tüm kulvarlarda oynadığı maçlarda da yenilmeyerek 18 maçlık seri yakaladı. Sarı-Lacivertliler'in 18 maçlık yenilmezlik serisi dün gece son buldu. Sarı-Lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a kaybederek yeni yıldaki namağlup unvanını da yitirdi. Sarı-Lacivertliler, 19 maçlık periyotta, 13 galibiyet alırken 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe bu süreçte 47 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

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