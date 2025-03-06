Kupada büyük heyecan!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi bugün saat 14.30'da Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.



A Spor'dan yayınlanacak kura çekiminde, grup aşamasını ilk 2'de tamamlayan 8 takım yer alacak. Grup müsabakalarını lider tamamlayan Trabzonspor, Fenerbahçe, Konyaspor ve Beşiktaş, kura çekiminde seri başı olacak. Bu takımlar, grup ikincileri Galatasaray, İskenderunspor, Göztepe ve Bodrum FK ile eşleşecek.



Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak. VAR sistemi de bu turdan itibaren kullanılacak. Kendi grubundan üst tura yükseldiği için Konyaspor ile karşılaşamayacak olan Galatasaray çeyrek finalde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'dan biriyle eşleşecek.



SERİ BAŞI OLANLAR

Beşiktaş

Fenerbahçe

Trabzonspor

Konyaspor



SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Galatasaray

Göztepe

Bodrum FK

İskenderunspor

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