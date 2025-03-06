PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Hollanda devi Beşiktaş’ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu'nu takip ediyor!

Ajax’ın, Siyah-Beyazlılar’ın 17 yaşındaki forveti Mustafa Hekimoğlu’nu bir süredir çok yakından izlediği ve sezon sonunda Beşiktaş’a teklif yapabileceği öğrenildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Mart 2025
Hollanda devi Beşiktaş’ın genç yıldızı Mustafa Hekimoğlu’nu takip ediyor!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş'ın 17 yaşındaki golcüsü Mustafa Erhan Hekimoğlu ile sıcak bir gelişme yaşandı. Genç golcüyü Hollanda devi Ajax'ın yakından takip ettiği öğrenildi.

Ajax'ın izlettiği genç oyuncu havuzunda yer alan Mustafa için sezon sonunda Beşiktaş'a teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında. Bu sezon Beşiktaş formasıyla 21 maçta 394 dakika sahada kalan genç golcü söz konusu süreçte 1 gol, 1asistlik performans sergiledi.

İLGİYİ DOĞRULADI
Beşiktaş'ın eski futbolcularından Oğuzhan Özyakup da Ajax'ın Mustafa'ya olan ilgilisini "Geçen Ajax'ın altyapı maçına gittim. Bir yöneticiyle görüştüm. Bana Mustafa'yı sordu, 'Onu da tanıyoruz' dedi. Takip ediyorlar ama yeterince süre bulamıyor" ifadeleriyle duyurdu. İngiliz ekiplerinin de takip ettiği 1.86'lık golcüye güncel verilere göre 3 milyon Euro değer biçiliyor. Mustafa'nın kontratı 2028'de sona erecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Herkes onu arıyordu! Ece Gürel bulundu! 3 gündür Belgrad Ormanı’nda ne yapıyordu? Kuzeni konuştu
TCMB yılın ikinci faiz kararını bugün açıklayacak! Anket sonuçlandı: Ekonomistlerin beklentileri ne yönde?
Türk Telekom
Milyonlara promosyon zamanı! Bankalar ne kadar ödeme yapıyor? Neler değişecek?
Uzmanı açıkladı: Hem iftarda hem sahurda olması gereken 6 önemli besin!
Trump Hamas ve Gazze halkını hedef aldı! Soykırım tehdidi
Başkan Erdoğan ve Aliyev’den Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın açılış töreninde önemli açıklamalar: Yanındayız Gardaş
Fenerbahçe’de yaşlı kurt operasyonu! Dzeko ve Tadic’le 1 yıl daha
CHP’de Adnan Beker krizi! Özel’in topu attığı Mansur Yavaş patladı: Siyasette insan ancak kendi kendine kefil olabilir
DEM Parti’deki kritik toplantının perde arkası ortaya çıktı! İmralı’dan dikkat çeken mesaj: 40 yıl önce Kürt’ün adı yoktu, bugün belediyeleri var
YPG Tüm gruplar silah bıraksın diyen Öcalan’ı takmadı! Elebaşı Şahin Tel Aviv ve Netanyahu’ya yalvardı: İsrail’in desteğine açığız
Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında gülümseten diyalog! Burada sadece BOTAŞ mı var? Azerbaycan’dan yok mu?
10 maddede CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde yapılan usulsüzlükler
CHP’de İşportacı Adnan kavgası! Mansur Yavaş’ın emaneti partiyi karıştırdı... En az 70 vekil Özgür Özel’e kırmızı kart çekti
CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki usulsüzlük tanık ifadesinde: Başkan Alaattin Köseler her şeyden haberdardı
Suriyeliler evlerinde küle dönmüş cesetler buldu! Diktatör Esad yüzünden yıllarca ihbar edemediler
Şaibeli diplomanın hesabı soruluyor... İşte Ekrem İmamoğlu ifadesi! Doğu Akdeniz İnşaaat muamması! YÖK raporunu hazırlayanları suçladı
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir
PKK’nın fesih kongresi için tarih verildi! Hangi devletler sabotaj peşinde? Silah bırakmanın yol haritası ve elebaşlarının muhtemel akıbeti
Fenerbahçe’de forvet kararı! Rangers maçı 11’i netleşti