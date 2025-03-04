Solskjaer’ın gelmesiyle birlikte Beşiktaş şaha kalktı!

Beşiktaş, 19 Ocak'ta göreve gelen Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer takımın hücum performansı yukarı çekmesinin yanı sıra savunmada da vidaları sıktı. Beşiktaş 52 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde çıktığı 9 maçta da 1'den fazla gol yemedi.



Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Kartal, ligde Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye 1-0 yenilen Siyah- Beyazlılar kupada Kırklarelispor'u 3-0'la geçti. Ligde Sivas'ı da kalesinde gol görmeden 2 golle deviren Beşiktaş evinde Trabzon'u da 2-1 yendi. Eyüpspor maçında da kalesinde maçın başında gol gören Siyah-Beyazlılar etkili oyunuyla maçı 3-1 kazanmıştı.



Kupada Antalya'dan 1 gol yiyen Kartal rakibini 2-1 mağlup etmişti. Beşiktaş son olarak ligde oynadığı Kayseri maçını da 2-0'lık skorla kazanmıştı. Bu süreçte savunma hattında forma giyen Svensson, Uduokhai, Emirhan ve Masuaku'nun yanı sıra kaleci Mert'in performansındaki yükseliş de dikkatleri çekti. SOLSKJAER'IN gelmesiyle birlikte Beşiktaş'ta gözle görülür bir değişiklik yaşanıyor.



Beşiktaş Solskjaer yönetiminde oynadığı 9 maçta 18 gol atarken kalesinde ise 6 gol gördü. Norveçli hoca ile maç başına gol sayısı 1,48'den 2'ye yükseldi. Yenilen gol sayısı ise 1,27'den 0,66'ya geriledi.