Bordo-Mavililer 12. dış saha maçında da 3 puan alamadı

Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Fırtına bu sonuçla ligde çıktığı 12. dış saha maçından da galibiyet çıkaramadı. 18'de Konya gole yaklaştı. Yusuf'un ortasına iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.



28'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın şutu kaleci Deniz'de kaldı. 45+2'de Sikan'ın kale sahasına çevirdiği topa savunmadan önce hamle yapan Visca'nın vuruşu yandan auta gitti. 52'de çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti. 55'te Pedrinho'nun ortasına iyi yükselen Prip'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.



61'de Visca'nın ortasına iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu Deniz güçlükle çıkardı. Konyaspor 90+9'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut penaltıyı gole çevirdi ve takımına 3 puanı getirdi.



40 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ

Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (5B 7M), 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.

Konyaspor-Trabzonspor maçının son anlarında futbolcular arasında büyük tartışma yaşandı. 90+5'te yaşanan penaltı pozisyonun ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.



Bir süre devam eden arbede sonrası Konyaspor'dan Uğurcan Yazgılı ve Hamidou Keyta, Trabzonspor'dan da Cihan Çanak ve Serdar Saatçı, tartışmalar nedeniyle sarı kart gördü. 90+5'teki pozisyon sonrası saha karıştı. Tansiyonun yükseldiği anlardan 4 sarı çıktı.

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