SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Bordo-Mavililer 12. dış saha maçında da 3 puan alamadı

Konyaspor önüne kötü seriyi bitirmek için çıkan Fırtına pozisyon bulmakta bile zorlandı. Uzatma dakikalarında penaltı kazanan ev sahibi ekipU mut Nayir ile üç puana uzandı. Trabzonspor yine taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :04 Mart 2025
Bordo-Mavililer 12. dış saha maçında da 3 puan alamadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Trabzonspor Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Fırtına bu sonuçla ligde çıktığı 12. dış saha maçından da galibiyet çıkaramadı. 18'de Konya gole yaklaştı. Yusuf'un ortasına iyi yükselen Kramer'in kafa vuruşu direkten döndü.

28'de sağ çaprazdan ceza sahasına giren Visca'nın şutu kaleci Deniz'de kaldı. 45+2'de Sikan'ın kale sahasına çevirdiği topa savunmadan önce hamle yapan Visca'nın vuruşu yandan auta gitti. 52'de çaprazdan ceza sahasına giren Yusuf Erdoğan'ın vuruşu farklı şekilde auta gitti. 55'te Pedrinho'nun ortasına iyi yükselen Prip'in kafa vuruşu üstten dışarı gitti.

61'de Visca'nın ortasına iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunu Deniz güçlükle çıkardı. Konyaspor 90+9'da VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Topun başına geçen Umut penaltıyı gole çevirdi ve takımına 3 puanı getirdi.

40 YIL SONRA EN KÖTÜSÜ
Deplasmanda oynadığı son 12 Süper Lig maçını kazanamayan Trabzonspor (5B 7M), 1985'ten (14 maç) bu yana en uzun serisini yaşıyor.
Konyaspor-Trabzonspor maçının son anlarında futbolcular arasında büyük tartışma yaşandı. 90+5'te yaşanan penaltı pozisyonun ardından iki takım futbolcuları arasında tansiyon yükseldi.

Bir süre devam eden arbede sonrası Konyaspor'dan Uğurcan Yazgılı ve Hamidou Keyta, Trabzonspor'dan da Cihan Çanak ve Serdar Saatçı, tartışmalar nedeniyle sarı kart gördü. 90+5'teki pozisyon sonrası saha karıştı. Tansiyonun yükseldiği anlardan 4 sarı çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler tutuklandı | İfadesi ortaya çıktı! Suçu müdürlere attı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AB üyeliği için çok net mesaj: Türkiye’siz Avrupa güvenliği düşünülemez
Memura-emekliye yeni kazanç: 2 aylık verilere göre ne kadar artış çıktı? Kimleri, neler bekliyor?
Akçeli işler adrese teslim ihaleler! İBB Medya AŞ’nin bilgisayarlarına el kondu | Kurultaya uzanan şaibe... Murat Ongun bu işin neresinde?
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Kur’an-ı Kerim bu ayda indi
Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Getir
Gözü artık zirvede: Alex’i yakalayan En-Nesyri şimdi de Valencia’nın ensesinde! 8 gol daha atarsa rekor kıracak
Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMA’yı itekleyerek kaldırma görevi vermişti
İmralı’nın silah bırakma çağrısına Bakan Güler’den net açıklama: Temkinli akılcı bir yaklaşım esas alınacaktır
AK Partili Ömer Çelik’ten Pazarlık yok taviz yok mesajı! Terörsüz Türkiye’ye sabotaj uyarısı: Bazı devletlere karşı teyakkuz halindeyiz
Önce Münih sonra Mannheim! Almanya’da araç kalabalığa daldı... 2 ölü 15’i ağır çok sayıda yaralı
Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan açıkladı: İki kez akut solunum yetmezliği geçirdi
Fenerbahçe’den flaş transfer kararı! Dünya yıldızının bonservisi alınacak
Fırtına’nın hasreti dinmedi! Konyaspor - Trabzonspor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Ha Gazze’de İsrail ha Suriye’de YPG! Ramazan dinlemediler... Teravihe gidenler tutuklandı sahur vakti evler yağmalandı
Adnan Beker’in CHP’ye katılacağı haberi Kemalcileri kızdırdı! Kazan kaldırdılar: Rozet işportaya düşürülemez
İstanbul Üniversitesi’nden Ekrem İmamoğlu açıklaması: Diploması inceleniyor
SSK VE BAĞ-KURLUYA TEMMUZ ZAMMI HESABI | Yeni aylıklar ne kadar olacak? | Şubat enflasyonu açıklandı her şey sil baştan
Kandil’i bekleyen iki senaryo! PKK elebaşları yan çizerse Öcalan ne yapar? Keleşler gömülmezse kalleşler için yol haritası hazır