Faslı golcü performansı ile fırtına estiriyor!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 19.5 milyon Euro'ya katılan En-Nesyri'nin menajerinin 35 milyon Euro üstü teklif hazırladığı öne sürülüyor. 3 Suudi kulübü ile sezon sonu için görüşüldüğü gelen bilgiler arasında. Sarı-Lacivertliler'in Sevilla'dan rekor transferi olan 27 yaşındaki futbolcuyu devre arasında Al Nassr kulübünün istediği ve 35 milyon Euro vereceği kaydedilmişti.



Yıldız forvetin Kanarya'da kalarak Avrupa'da kariyerini sürdürmeyi planladığı aktarılmıştı. En-Nesyri'nin bu kadar talibinin olması ise Fenerbahçe'deki yükselen form grafiği olarak öne çıkıyor. Tecrübeli santrfor bu sezon 38 resmi maçta görev alırken Trendyol Süper Lig; UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 25 gole imza atmayı başardı.



Süper- Lig'de 15'i 11'de olmak üzere 23 maçta görev yapan 27 yaşındaki futbolcu, 15 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. En-Nesyri, ligde son 9 haftanın 7'sinde gol sevinci yaşadı ve bu süreçte 12 gol kaydetti. Faslı futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 3 müsabakada da fileleri havalandırdı.



27 yaşındaki futbolcu En Nesyri'yi devre arasında Al Nassr kulübünün istediği ve 35 milyon Euro vereceği kaydedilmişti. Faslı yıldız bu sezon tüm kulvarlarda toplam 25 gol atmayı başardı.

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