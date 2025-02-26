Mourinho "Maymun polemiği" yüzünden ırkçılıkla suçlandı!

F.Bahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, G.Saray derbisinden sonra "Hakeme teşekkür etmem gerekir çünkü bahsettiğim pozisyonda diğer kulübede herkes maymun gibi zıplıyordu" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara Galatasaray çok sert tepki gösterdi ve Portekizli hocayı ırkçılıkla suçladı. İşte manşetler: Mundo Deportivo, "Türkiye'de yeni skandal" başlığını attı.



TÜRKİYE'DE YANGIN

Sky Sports: "Mourinho için hukuki işlem başlatılıyor" ESPN: "Galatasaray, UEFA'ya şikayet edecek" The Sun: "Galatasaray, Jose Mourinho'yu ırkçılıkça suçladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü hakkında suç duyurusunda bulunacaklar" Marca: "Türkiye'de yangın! Galatasaray, Jose Mourinho hakkında ırkçı açıklamalar nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi" BBC: "Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı.



ART NİYETLİ BİR YAKLAŞIM

F.Bahçe, Galatasaray'ın Jose Mourinho hakkında ırkçılık iddiasıyla suç duyurusu yapacağını belirttiği açıklamasına cevap verdi. Açıklamada, "Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" denildi.



G.SARAY MANİPÜLE EDİYOR

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Galatasaray derbisinin ardından Sky'a açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, "Tavşan gibi koşuyorsun dediğimde, tavşan olduğunu söylemiyorum. Yani maymun gibi zıplıyorsunuz dediğimde, bu sizin maymun olduğunuz anlamına gelmez. Galatasaray yönetimi tarafından manipüle edilmeye çalışılan çok açık bir durum ve biz Türkiye'de buna alışığız" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN