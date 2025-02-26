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Aroro rüzgar gibi esti: Bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı!

Arroyo’nun 10. dakikadaki golüyle öne geçen Kartal’a Antalya 64’te Milosevic’le yanıt verdi. 76’da Rafa ile 3 puanı alan Beşiktaş son 4 resmi maçından 12 puan çıkardı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :26 Şubat 2025
Aroro rüzgar gibi esti: Bu sezon ilk kez üst üste 4 maç kazandı!

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    Beşiktaş'ın Ekvador takımı Independiente'den kadrosuna kattığı Keny Arroyo, Antalya maçında Beşiktaş kariyerindeki ilk golünü kaydetti. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, 10. dakikada Masuaku'nun altıpasa çevirdiği topta savunmadan önce yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Genç oyuncu attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. maçında Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 9 puanla lider olarak gruptan çıktı ve adını son 8'e yazdırdı. 3. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Rafa'nın şutu direğin yanından auta gitti. 10. dakikada Beşiktaş golü buldu.

    Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Masuaku, kontrol edip içeri çevirdi ve kale önünde Arroyo yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 64'te Antalyaspor eşitliği sağladı. Townsend'in altıpasa yaptığı ortaya iyi yükselen Deni Milosevic skora dengeyi getirdi: 1-1. 76'da Milot Rashica'nın pasında yay üzerinde topla buluşan Rafa Silva'nın vuruşunda üst direğe de çarpan top filelere gitti: 1-2. Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Beşiktaş bu sezon Sivas, Trabzonspor, Eyüpspor ve bu karşılaşma birlikte ilk defa 4 maç üst üste kazandı.

    "KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"
    Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer Antalya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Norveçli teknik adam,"Golden sonra oyunu yavaşlattık. Rakibe fırsat verdik. Antalyaspor gibi iyi oyunculardan kurulu bir takıma fırsat verirsek skor buluyorlar. Beraberlikten sonra oyunun temposunu yeniden hızlandırdık. Rafa harika bir gol attı ve maçı kazandık. Mutluyuz" dedi. Solskjaer yabancı hakemle ilgili gelen soruya ise "Ben sadece Beşiktaş'a odaklanıyorum" yanıtını verdi.

    BEŞİKTAŞ'I ÇOK ÖZLEDİM
    Amir Hadziahmetovic maç sonrası açıklamalarda bulundu. Amir,"Beşiktaş'ı gerçekten çok özledim. Çok gurur verici ve keyifli bir şey Beşiktaş'ta oynamak" dedi.

    RAFA GOLLERE DEVAM EDİYOR
    RAFA Silva, Antalya'ya attığı golle bu sezonki gol sayısını 13'e çıkardı. Rafa, ayrıca Süper Lig'de ve kupada forma giydiği son 4 maçta da ağları sarsmayı başardı.

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