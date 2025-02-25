Vincic sınıfı geçti!

55 yıl sonra bir Türk derbisinde düdük çalan Slavko Vincic genel performansıyla başarılı bir yönetim sergiledi. Sonuca etki edecek hata yapmayan Vincic'in maçta iki takım lehine verdiği ve vermediği faul kararlarıyla tepki çekti.



Vincic, Galatasaray'ın Osimhen ile penaltı beklediği pozisyonda VAR ile çok kısa konuşarak oyunu devam ettirdi ve bu kararı da hakem otoriteleri tarafından doğru olarak kabul edildi.



BİZ DE VINCIC'I İSTERİZ!

Trabzonspor, "Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz" açıklamasında bulundu.

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