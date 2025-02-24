55 yıl sonra bir Türk derbisini yönetecek! Tüm gözler Vincic’te

Süper Lig'de tüm gözler bugün oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak olan Sloven hakem Slavko Vincic'e çevrilmiş durumda. 1970'ten sonra ilk kez iki takım arasındaki bir mücadeleyi yabancı bir hakem yönetecek.

Vincic'in tansiyonun yüksek olacağı karşılaşmada nasıl bir yönetim sergileyeceği merak konusu. Öte yandan Vincic dev maçtan önce Slovenya Ligi'nin 22. haftasında oynanan NK Bravo - Koper maçında görev aldı.

Ev sahibinin 2-1 kazandığı mücadelede Vincic, NK Bravo'ya 4, Koper'e ise 1 sarı kart gösterdi. Deneyimli hakem için Slovenya basınında yapılan haberlerde de temiz bir maç yönettiği belirtildi. Bu maçtan önce de PSV ile Juventus arasındaki Şampiyonlar Ligi maçında görev yapan Vincic başarılı bir performans sergilemişti.