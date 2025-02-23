G.Saray-F.Bahçe derbisinde yabancı hakem Slavko Vincic görev alacak!

G.Saray-F.Bahçe derbisinde yabancı hakem görev alacak. MHK kritik derbiye Slovenya Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Slavko Vincic'i atadı. İki takım arasında Vincic'in yöneteceği 136. Süper Lig derbisi, rekabette yabancı hakemin düdük çalacağı 18. karşılaşma olacak.
Süper Lig'de yaklaşık 55 yıl sonra bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yabancı hakem düdük çalacak. Yabancı hakemin yönettiği 17 Süper Lig derbisinde takımlar 5'er galibiyet aldı. İki takım arasındaki derbilerde 7 kez eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın attığı 14 gole, Fenerbahçe 18 golle karşılık verdi.