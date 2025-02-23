Fener’in derbide silahı Dzeko!

Yarın oynanacak Galatasaray derbisinde Fenerbahçe'nin silahı Dzeko olacak. Kanarya, Sarı-Kırmızılılar'ın sorunlu defans hattını kaptanı ile dağıtmayı amaçlıyor. Mourinho'nun Dzeko ile yakından ilgilendiği ve taktiği onun üzerine kurduğu gelen bilgiler arasında.

Kaptan derbide arkadaşlarına pas dağıtacak. Bunun sonunca bağlantı oyununda Cimbom kalesi üzerinde baskı yaratılacak. Sarı-Lacivertliler'in 39 yaşındaki yıldızı 3-0 kazanılan Anderlecht maçıyla bu sezon 19. golünü atmıştı. Süper Lig'de 12 gol kaydeden Bosna Hersekli forvet, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol kaydetti. Öte yandan tecrübeli santrfor, bu sezon gösterdiği başarılı performansla yeni sözleşmeyi zorluyor. Fener yönetiminde, sezon sonu ayrılması beklenen Dzeko için "Bir yıl daha kalmalı" yorumları yapıldığı ileri sürülüyor.