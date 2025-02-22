Bordo-Mavililer için ayağa kalkma zamanı!

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkışı Beşiktaş deplasmanında aldığı mağlubiyetle sonlandıran Trabzonspor, hafta sonu sahasında oynayacağı lig maçında Gaziantep FK'yı, ardından hafta içinde oynayacağı kupa maçında Çaykur Rizespor'u mağlup ederek yaralarını sarmak ve yeniden ayağa kalkmak istiyor.



İç sahada, deplasman maçlarına oranla çok daha başarılı bir performans sergileyen ve sahasında oynadığı son 6 resmi maçı da kaybetmeyen Trabzonspor, ayrıca son 5 iç saha maçında gol dahi yemedi.



DRAGUŞ DÖNÜŞ HAZIRLIĞINDA

Sezon başında büyük beklentilerle transfer edilen Denis Draguş, sakatlığı nedeniyle Trabzon'da 7 maçtır forma giyemiyor. Rumen oyuncu kısa süre içinde takıma geri dönecek.



FOLCARELLI SAKATLANDI

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Tim Jabol Folcarelli'nin sağ bacak üst arka adalesinde yaralanma tespit edildiğini resmi olarak bildirdi.

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