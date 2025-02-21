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Helal olsun sana Günay

Galatasaray’da Alkmaar maçında kaleyi koruyan Günay yaptığı 8 kurtarışla büyük alkış aldı. Taraftar tribünde başarılı kaleci lehine tezahüratta bulunurken sosyal medyada çoğunluk derbide Günay’ın oynamasını istedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :21 Şubat 2025
Helal olsun sana Günay

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    Galatasaray, Alkmaar karşısında aldığı sonuçla Avrupa'ya veda ederken kaleci Günay Güvenç yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim oldu. Muslera'nın forma giymediği karşısında kalesinde güven veren Sarı-Kırmızılı eldiven için tribünlerde tezahürat yapıldı.

    Sosyal medyada ise gösterdiği performans nedeniyle Fenerbahçe karşısında Günay Güvenç'in ilk 11'de yer alması yönünde görüş bildirildi. Başarılı kaleci Alkmaar karşısında 8 başarılı kurtarış yaparken 35 kez topla buluştu. Günay Güvenç yüzde 91 isabetli pas oranı yakaladı.

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