Helal olsun sana Günay

Galatasaray, Alkmaar karşısında aldığı sonuçla Avrupa'ya veda ederken kaleci Günay Güvenç yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim oldu. Muslera'nın forma giymediği karşısında kalesinde güven veren Sarı-Kırmızılı eldiven için tribünlerde tezahürat yapıldı.



Sosyal medyada ise gösterdiği performans nedeniyle Fenerbahçe karşısında Günay Güvenç'in ilk 11'de yer alması yönünde görüş bildirildi. Başarılı kaleci Alkmaar karşısında 8 başarılı kurtarış yaparken 35 kez topla buluştu. Günay Güvenç yüzde 91 isabetli pas oranı yakaladı.

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