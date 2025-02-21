Fırtına’da sistem değişiyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında tüm yeni transferlere ilk 11'de görev vermeye hazırlanıyor. Ayrıca tecrübeli teknik adam oyun formasyonunda da radikal bir değişikliğe giderek 4-2-4 sistemine dönüş yapabilir. Güneş'in kısa süre içerisinde 4-2-3-1'lik oyun sisteminden vazgeçmeyeceği ancak maç içerisinde zaman zaman bu sistemi deneyeceği öğrenildi.



İLK KEZ DENEYECEK

En uç noktada Banza ve Enis Destan'ı, arkalarında ise Sikan, Nwakaeme, Cihan, Cham, Zubkov, Dragus ve Visca'yı kullanacak olan Güneş, oldukça zengin olan bu hücum hattından maksimum verimi almak istiyor.



Güneş'in Gaziantep FK maçında en uçta Banza'yı arkasında ise Zubkov, Cham ve Sikan'ı ilk kez birlikte kullanmak istediği öğrenildi. Mendy bu sezon forma giydiği 28 maçta takım arkadaşlarına 2 gol pası verdi. Güneş, Gaziantep FK maçında yeni transferlerin hepsini sahaya sürmeyi planlıyor.

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