Fener- Belçika maçında arbede!

Fenerbahçe'nin 4. dakikada attığı golün ardından Anderlecht tribünlerinde arbede yaşandı. Bir Fenerbahçe taraftarı ev sahibi takım taraftarları tarafından saldıya uğradı.



Saldırı sonrası ırkçı tezahüratların da yapılmasının ardından maçın hakemi, Sandro Scharer güvenlik zaafiyeti nedeniyle 6. dakikada oyunu durdurdu ve tribünlere anonsla uyarı yapıldı.



Tribündeki arbedenin sona ermesine rağmen İsviçreli hakem ve futbolcular soyunma odasına gitti. Hakemler bir süre sonra sahaya geri döndü ve mücadele yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından kaldığı yerden devam etti.

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