Okan Buruk’tan derbi için alınan hakem kararına tepki!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı,"Seyircimizle birlikte kuracağımız baskıyla burada ümitlerimizi yeşertmek için özellikle maçın başlangıcı çok önemli olacak. İlk maçta yapamadığımız ne varsa bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.



Buruk,"Biz Galatasaray taraftarını mutlu etmek için yaşıyoruz. Alışık olmadığımız bir sonuç olduğu için biz de taraftarımızı da çok fazla üzüdü ama merak etmesinler onları tekrar çok fazla sevindireceğiz. O konuda bize güvensinler" diye konuştu.



Buruk, derbiyi yabancı hakemin yönetecek olması ile ilgili, "Bununla ilgili karar verilmişti. Daha önceden de bununla ilgili duyumlar geliyordu dedikodu şeklinde. Bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu için de bu derbi için de çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



DURUMA GÖRE DÜŞÜNEBİLİRİZ

Okan Buruk, "Sadece Alkmaar maçını düşünüyoruz. Maç içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı düşüneceğimiz durumlar da olabilir" ifadelerini kullandı.



İKİ SİSTEMİ DE KULLANACAĞIZ

Buruk, sistem değişiklikleriyle ilgili, "Top bizdeyken kötü işler yapmamız bir şeklde topun rakibe gitmesini sağlıyor. Hem dörtlü hem de üçlü savunma üzerinden devam edeceğiz" dedi.

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