Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Osimhen radara takıldı!

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sezon sonunda Napoli'ye dönecek olan Nijeryalı santrforu kadrosuna katmak isteyen Manchester United'ın oyuncuyla ilgili flaş bir girişimde bulunduğu öğrenildi. Kırmızı Şeytanlar'ın yıldız golcü için sezonun kalan maçlarına gözlemci göndereceği ve performansını detaylı bir şekilde takip ettireceği belirlendi.



RAPOR SUNACAK

Bu gözlemcinin Osimhen'in saha içi performansının yanı sıra saha dışındaki davranışlarını da yakından izleyeceği ve İngiliz ekibine olumlu ve olumsuz yönleri hakkında rapor sunacağı da gelen haberler arasında. Öte yandan menajerini değiştiren yıldız futbolcunun kariyerine Napoli'de devam etmesi beklenmiyor.



MAÇ BAŞINA 1 GOL

Manchester United dışında Juventus ve PSG'nin de transferi girişimlerde bulunduğu golcü futbolcunun kontratında 75 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunuyor. Bu sezon Galatasaray ile 24 maça çıkan 25 yaşındaki Nijeryalı santrfor söz konusu karşılaşmalarda kaydettiği 19 gol, 5 asistlik performansıyla maç başına 1 gol katısında bulundu.



UMUDUN PEŞİNDEN KOŞACAĞIZ

Galatasaray'ın tecrübeli kalecisi Günay Güvenç AZ Alkmaar maçı ile ilgili konuştu. Günay, "Galatasaray'ın özel bir marşı vardır; "Adanmış hayatların umudu" diye. Eğer umudumuz yüzde 1 bile olsa, Galatasaray camiası bu umudun peşinde koşar. Yarın (bugün) mottomuz bu olacak" ifadelerini kullandı.

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