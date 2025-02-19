Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Aslantepe projesini anlattı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Aslantepe projesiyle ilgili konuştu. Özbek, "Aslantepe'nin mimarı çalışması bitti. Orada, 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje.



O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım. Maketi görünce hayalim daha farklılaştı" dedi. Özbek, "Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede" şeklinde konuştu.

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