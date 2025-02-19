PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Feyenoord Milan’ı kupanın dışına itti!

Hollanda ekibi Feyenoord, deplasmanda İtalyan devi Milan ile 1-1 berabere kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Feyenoord Milan’ı kupanın dışına itti!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Feyenoord, deplasmanda İtalyan devi Milan ile 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milan, karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde Feyenoord'tan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti.

    Gimenez, eski takımına karşı attığı golden sonra sevinç yaşamadı. Milan'da Theo Hernandez, maçın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Feyenoord, 73'te Julian Carranza'nın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Hollanda ekibi son 16 turuna kaldı. Feyenoord ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Fitne ateşi
    Emekliye çifte kazanç: Mart’ta ceplere girecek! İkramiye ve promosyonda neler değişecek?
    Türk Telekom
    Başkan Erdoğan’dan Batı’ya arabuluculuk çağrısı: Barış görüşmeleri için ideal ev sahibi Türkiye!
    İstanbul’da uçuşlara kar engeli! THY sefer iptallerini duyurdu: İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen...
    TÜSİAD skandalı savundu! Yine siyasi mesaj çabası...
    Zelenskiy’e Türk şemsiyesi! Avrupa ve ABD Ukrayna’dan temsilci olmadan toplandı Başkan Erdoğan Külliye’de ağırladı
    Kutupsal hava etkisi başlıyor! İstanbul’da kar yağışı pik yapacak! Meteoroloji’den 5 günlük alarm: -6 derece...
    Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kim yönetecek? 3 yerli 3 yabancı listede!
    Şaibe kavgası! CHP Kılıçdaroğlu’nu FETÖ’cü ilan etti... Ekremciler imza toplamaya başladı | İmamoğlu’nda sadık vekiller endişesi
    MEB 1381 engelli öğretmen için takvimi açıkladı: Atamalar ne zaman yapılacak?
    TAKVİM röportajı ihbar sayıldı! CHP’li Tolgahan Erdoğan’ın ifadesine ulaştık: 50 milyon dolar olayını anlattı o CHP’lilerin ismini verdi
    Önce Paris sonra Riyad! ABD ve Rusya Suudi Arabistan’da: Toplantıda ne konuşuldu?
    Galatasaray’da ayrılık! Okan Buruk üstünü çizdi
    Spor yazarları Çaykur Rizespor - Galatasaray maçını değerlendirdi
    CHP kurultayında şaibe tanıkları artıyor! Hatip Karaaslan 30-40 tane ifade var diyerek anlattı: Değişik gelişmeler göreceksiniz
    Bu kez TÜSİAD ile eş zamanlı... The Economist’in ilk operasyonu değil... Arka planında ne var?
    Trump’ın Zelenski’ye manda anlaşması mı gönderdi? Madenlerden limanlara, doğal gazdan petrole Washington’ın Ukrayna planı
    Bir Gece Masalı’nın Raşit’i Mesut Akusta’nın güzeller güzeli kızına bakın! Esra Erol’un biricik yeğeni...
    Çağla Şıkel ilk göz ağrısıyla ev hallerini paylaştı! Lüks villası dikkat çekti