Feyenoord Milan’ı kupanın dışına itti!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Hollanda ekibi Feyenoord, deplasmanda İtalyan devi Milan ile 1-1 berabere kalarak adını son 16 turuna yazdırdı. Milan, karşılaşmanın henüz 37. saniyesinde Feyenoord'tan kadrosuna kattığı Santiago Gimenez ile 1-0 öne geçti.



Gimenez, eski takımına karşı attığı golden sonra sevinç yaşamadı. Milan'da Theo Hernandez, maçın 51. dakikasında kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Feyenoord, 73'te Julian Carranza'nın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan dakikalarda gol olmayınca Hollanda ekibi son 16 turuna kaldı. Feyenoord ilk maçı 1-0 kazanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN