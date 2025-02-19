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Fenerbahçe ile ilgili sürpriz iddia: Vlahovic için bedel ödemeye hazır!

Fenerbahçe gözünü Dusan Vlahovic'e dikti. Vlahovic'i satışa çıkaracak olan Juventus, 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe ise bu bedeli ödemeye hazır.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :19 Şubat 2025
Fenerbahçe ile ilgili sürpriz iddia: Vlahovic için bedel ödemeye hazır!

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    İtalyan medyasından Fenerbahçe ile ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Europacalcio'da yer alan habere göre Fenerbahçe gözünü Dusan Vlahovic'e dikti. Jose Mourinho Sırp yıldızı, hücum hattı için ideal profil olarak belirledi. Sözleşme yenilenmezse Vlahovic'i satışa çıkaracak olan Juventus, 25-30 milyon Euro arasında bir bonservis geliri bekliyor. Fenerbahçe ise bu bedeli ödemeye hazır.

    STADIMIZI BÜYÜTECEĞİZ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Stadyumu'nu büyütmeyi planladıklarını söyledi. Sarı-Lacivertliler'in Başkanı Ali Koç, "Kurulduğundan beri aynı sahada oynayan yegane takımlardan biriyiz. İnşallah iki sene sonra stadyumumuzu büyütmüş olacağız" ifadelerini kullandı.

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