Bordo-Mavililer dev rakiplerini gözünü kırpmadan eledi!

Trabzonspor gençleriyle göz kamaştırıyor. 2015-2016 yılında UEFA tarafından hayata geçirilen UEFA Gençlik Ligi(U19 Şampiyonlar Ligi'nde) Bordo-Mavililer tarih yazdı. Türkiye şampiyonu olarak gittiği Şampiyonlar Ligi elemelerinde önce Buducnost'u eleyen Karadeniz ekibi 3. turda Bosna Hersek takımı Sarajevo'yu yenerek adını Son 32 turuna yazdırdı.



Ardından Juventus'u yenen Fırtına son 16 Turu'na yükselen ilk Türk takımı olmayı başardı. Karadeniz ekibinin Son 16 Turu'ndaki rakibi bugün saat 15.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura çekiminden sonra belli olacak.



Takımın U 19 Sorumlusu Ali Beyazlı, "Öncelikle oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Bundan sonraki hedefimiz de adım adım ilerleyerek finale kadar gitmek. Trabzonspor ruhuyla mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Şenol Güneş dün U19 takımının idmanını ziyaret ederek futbolcuları tebrik etti.