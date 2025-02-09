Trabzonspor’da Kaluzinski sürprizi

Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. 8 numara transferi için Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko ve Young Boys'ta forma giyen Filip Ugrinic'i gündemine alan Trabzonspor, yüksek bonservis talepleri nedeniyle bu transferleri gerçekleştiremedi.

Bunun üzerine Bordo-Mavililer, yurt içinden sürpriz bir isme yöneldi: Jakub Kaluzinski. Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaluzinski'nin piyasa değeri 3 milyon Euro.

Antalyaspor'un, maddi gelir elde etmek amacıyla oyuncunun satışına onay verebileceği konuşuluyor. 1.84 boyundaki futbolcu, 2023 yılında Lechia Gdansk'tan bedelsiz olarak Antalyaspor'a katılmıştı.