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Trabzonspor'da Kaluzinski sürprizi

Trabzonspor, 8 numara transferi için Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko ve Young Boys'tan Filip Ugrinic'i gündemine aldı ancak yüksek bonservis talepleri nedeniyle bu transferleri gerçekleştiremedi. Bordo-Mavililer, yurt içinden Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Jakub Kaluzinski'yi listesine aldı.

Yunus Emre Sel Yunus Emre Sel
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :09 Şubat 2025
Trabzonspor’da Kaluzinski sürprizi

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    Trabzonspor'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. 8 numara transferi için Shakhtar Donetsk'ten Artem Bondarenko ve Young Boys'ta forma giyen Filip Ugrinic'i gündemine alan Trabzonspor, yüksek bonservis talepleri nedeniyle bu transferleri gerçekleştiremedi.

    Bunun üzerine Bordo-Mavililer, yurt içinden sürpriz bir isme yöneldi: Jakub Kaluzinski. Antalyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaluzinski'nin piyasa değeri 3 milyon Euro.

    Antalyaspor'un, maddi gelir elde etmek amacıyla oyuncunun satışına onay verebileceği konuşuluyor. 1.84 boyundaki futbolcu, 2023 yılında Lechia Gdansk'tan bedelsiz olarak Antalyaspor'a katılmıştı.

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