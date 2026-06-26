Türkiye Venezuela için harekete geçti! AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye gidiyor

Genelkurmay Başkanlığı'nın tahsis ettiği A-400M askeri nakliye uçağı ile ekip ve ekipmanlar taşındı.

İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi ve Türk Kızılay'dan 2 kişilik ekip Venezuela'ya gönderildi.

AFAD, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak yardım hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela için harekete geçti.

"Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanıyor. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04'te 7,2 ve 01.05'te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada Türk arama kurtarma ekiplerinin bugün Venezuela'ya doğru yola çıktığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye'den Venezuela'ya arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyan uçak yola çıktı

ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI, ARAMA KURTARMA EKİBİ...

Venezuela'ya gönderilen ekipte askeri nakliye uçağından arama kurtarma ekibine, insani yardım ekibinden arama kurtarma aracına düm detayların bulunduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:

"Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracının Venezuela'nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi

planlanmıştır.

Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır. Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela'daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."