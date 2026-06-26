Türkiye Venezuela için harekete geçti! AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye gidiyor
Venezuela’da meydana gelen ardışık iki büyük depremin ardından Türkiye yardım eli uzattı. AFAD, UMKE ve Türk Kızılayı’ndan oluşan uzman ekipler, arama kurtarma araçları ve tıbbi ekipmanlarla birlikte askeri nakliye uçaklarıyla bugün İstanbul’dan yola çıktı.
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- Türkiye, Venezuela'da meydana gelen 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremler sonrası arama kurtarma ekiplerini gönderdi.
- AFAD, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer ilgili kurumlarla koordinasyon sağlayarak yardım hazırlıklarını tamamladı.
- İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD ekibi, 5 kişilik UMKE ekibi ve Türk Kızılay'dan 2 kişilik ekip Venezuela'ya gönderildi.
- Genelkurmay Başkanlığı'nın tahsis ettiği A-400M askeri nakliye uçağı ile ekip ve ekipmanlar taşındı.
- Sağlık Bakanlığı, 6 kişilik UMKE ekibini tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirdi.
Türkiye 7.5 ve 7.2 büyüklüğündeki depremlerin ardından Venezuela için harekete geçti.
TÜRKİYE'DEN VENEZUELA'YA DESTEK
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından yapılan açıklamada Türk arama kurtarma ekiplerinin bugün Venezuela'ya doğru yola çıktığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Venezuela'da meydana gelen şiddetli depremler sonrasında bölgeye Türkiye'nin arama kurtarma ve insani yardım ekiplerini taşıyacak olan 2 uçak bugün İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan uğurlanıyor. Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde 25 Haziran 2026 tarihinde saat (Türkiye saati ile) 01.04'te 7,2 ve 01.05'te 7,5 büyüklüğünde arka arkaya 2 depremin meydana geldiği bilgisi alınmasının ardından AFAD Başkanlığımız tarafından, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat sağlanmak suretiyle hazırlıklara başlanmıştır.
ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI, ARAMA KURTARMA EKİBİ...
Venezuela'ya gönderilen ekipte askeri nakliye uçağından arama kurtarma ekibine, insani yardım ekibinden arama kurtarma aracına düm detayların bulunduğu belirtilirken şu ifadelere yer verildi:
"Genel Kurmay Başkanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, tahsis edilen A-400M tipi askeri nakliye uçağıyla; İstanbul, İzmir ve Denizli'den 38 kişilik AFAD Arama-Kurtarma ve insani yardım ekibi, Sağlık Bakanlığı'ndan 5 kişilik UMKE ekibi, Türk Kızılay'dan 2 kişilik insani yardım ekibi, 2 arama köpeği ve 3 adet donanımlı arama-kurtarma aracının Venezuela'nın deprem yaşanan bölgesine gönderilmesi
planlanmıştır.
Milli Savunma Bakanlığı ayrıca bir A-400M tipi askeri uçak ile İnsani Yardım Tugayından ekipmanlarıyla birlikte 22 kişilik bir ekip göndermeyi planlamıştır. Her iki uçağın da bugün (26 Haziran, Cuma) saat 11.15'te İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan yola çıkarılması planlanmaktadır. Dışişleri Bakanlığımız ve Venezuela'daki Türk Büyükelçiliğimiz ile irtibat halinde gelişmeler takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
6 KİŞİLİK UMKE EKİBİ GÖREVLENDİRİLDİ
Sağlık Bakanlığı, 25 Haziran 2026'da Venezuela'nın Yaracuy bölgesinde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye 6 kişilik UMKE ekibi gönderdi.
Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) arasında gerekli koordinasyon sağlanarak yardım hazırlıkları tamamlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Uzm. Dr. Murat Genç'in ekip liderliğini üstlendiği, ortopedi ve travmatoloji ile acil tıp uzmanı hekimlerin de yer aldığı 6 kişilik UMKE ekibi, tıbbi destek sağlamak üzere bölgeye görevlendirildi.
UMKE ekibi, hastane acil servislerinde kullanılan tıbbi ekipmanlarla donatılmış tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi'ni de beraberinde bölgeye götürdü.