Kerem Aktürkoğlu ilk iki maçta gol atamadı

ABD İLE 6. KEZ KARŞI KARŞIYA

Türkiye ile ABD bugüne kadar beş kez karşı karşıya geldi.

Bu mücadelelerde ay-yıldızlı ekip 2 galibiyet alırken ABD de 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar bir maçta ise yenişemedi. İki takım da söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 7'şer kez havalandırdı.

İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 4 Eylül 1991'de oynanırken mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sonraki dört karşılaşmanın tamamı ise 2-1'lik skorlarla tamamlandı.