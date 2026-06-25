Türkiye'nin ABD maçı ilk 11'i belli oldu
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda maçlar sona eriyor. A Milli Takımımız, üçüncü sınavında Amerika Birleşik Devletleri ile kozlarını paylaşıyor. Ay Yıldızlılar, elenme üzüntüsü yaşadığı turnuvaya galibiyetle veda etmek amacında. Teknik direktör Vincenzo Montella kararını verdi ve ilk 11'imiz belli oldu. Türkiye - ABD maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Hızlı Özet Göster
- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki son maçında ABD ile karşılaşıyor.
- Türkiye, turnuvadaki ilk puanını almak için sahaya çıkarken ABD grup liderliğini garantilemiş durumda.
- A Milli Takım'da ABD maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
- Karşılaşma Los Angeles Stadı'nda oynanacak ve hakemliğini Cezayirli Mustapha Ghorbal yapacak.
- Türkiye ve ABD daha önce beş kez karşılaşmış ve iki takım da ikişer galibiyet almıştı.
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, grup liderliğini garantileyen ABD ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, turnuvadaki ilk puanını almak isterken iki ekip tarihlerinde altıncı kez rakip oluyor.
CANLI TAKİP
Türkiye - ABD maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Salih, Orkun, Arda, Kenan, Eren, Abdülkerim, Ozan, Barış, Oğuz
ABD:
GRUPTA SON DURUM
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki son maçında ev sahibi ABD ile karşılaşıyor. Ay-yıldızlı ekip, turnuvadaki ilk puanını almak için sahaya çıkarken ABD ise liderliği garantilemiş durumda.
Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunurken, A Milli Futbol Takımı henüz puanla tanışamadı.
Ay-yıldızlı ekip, grup aşamasını puanla tamamlayabilmek için ABD karşısında galibiyet veya beraberlik arıyor.
EKSİK YOK
A Milli Takım'da ABD karşılaşması öncesinde sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor.
MAÇIN HAKEMİ CEZAYİRLİ
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustapha Ghorbal yönetiyor.
Ghorbal'ın yardımcılıklarını Mokrane Gourari ile Abbes Akram Zerhouni üstleniyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri Futbol Federasyonu'ndan Omar Mohamed Al Ali.
ABD İLE 6. KEZ KARŞI KARŞIYA
Türkiye ile ABD bugüne kadar beş kez karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerde ay-yıldızlı ekip 2 galibiyet alırken ABD de 2 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar bir maçta ise yenişemedi. İki takım da söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 7'şer kez havalandırdı.
İki ülke arasındaki ilk karşılaşma 4 Eylül 1991'de oynanırken mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Sonraki dört karşılaşmanın tamamı ise 2-1'lik skorlarla tamamlandı.
SON MAÇI TÜRKİYE KAZANDI
İki ekip son olarak geçen yıl ABD'de oynanan özel maçta karşı karşıya geldi. A Milli Takım, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak rakibine karşı önemli bir galibiyet elde etti.
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