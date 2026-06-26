Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL PAYLAŞMIŞTI

Sanatçının sağlık durumuyla ilgili en net açıklama, geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı bilgilendirmede durumun hassasiyetini ve karşı karşıya kaldıkları büyük riski şu sözlerle ifade etmişti:

"Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız." Ancak usta sanatçıdan beklenen o güzel haber gelmedi ve Türk sineması en güçlü çınarlarından birini kaybetti.