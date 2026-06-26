Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 77 yaşındaki Kadir İnanır, 14 Mayıs'tan bu yana zatürre ve akciğerindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tüm son dakika gelişmelerini Takvim'den takip edebilirsiniz...
Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır hayatını kaybetti.
YOĞUN BAKIM MÜCADELESİ ACI SONLA BİTTİ
Türk sinemasına damga vuran usta aktör Kadir İnanır, ani bir rahatsızlık nedeniyle 14 Mayıs'ta hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine sevk edilen 77 yaşındaki sanatçı yaşam mücadelesi veriyordu. Akciğerinde saptanan komplikasyonlar ve zatürre nedeniyle durumu kritikliğini koruyan İnanır, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.
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CANLI ANLATIM
BAKAN MEMİŞOĞLU'NDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Sinema sanatçısı Kadir İnanır’ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
"BİR DOST GİTTİ ÇOK ÜZGÜNÜM"
Yönetmen Ünal Küpeli gözyaşları içinde konuştu:
"45 sene bir arada yaşadık Allah rahmet eylesin. Dürüst mert, dedikodu yapmayan tam sanat adamıydı. Bonkördü ele açıktı. Bir dost gitti çok üzgünüm"
"ZİYARETE GİDEMEDİĞİM İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜM"
Kadir İnanır öncesindee tütün ürünleri fazla kullandığını, sağlığına dikkat etmediğini söylemişti.
A haber'e bağlanan Orhan Gencebay şu ifadelerde bulundu:
"Dolu dolu bir hayat yaşamıştı, görevini layığıyla yaptı ve karşılığını da aldı. Hepimizin gideceği yer belli, bedenini teslim etti"
"70'lerin başından beri tandıığım bir kardeşimdi, aynı yaşlardaydık. Bir süre görüşemedik, sonra ziyarete gidemediğim için çok üzülmüştüm. Tekrar nüksedince ciddi acılar yaşadı. Sevenlerine sabırlar diliyorum."
SELVİ BOYLUM ÖKSÜZ KALDI
Oyuncu Ahmet Yenilmez ise A Haber ekranlarında şu ifadelerde bulundu:
"Ölen beden imiş, mesela arkada bıraktığın sen. Duruşuyla, memleket meselelerindeki hassasiyetleriyle, cesaretiyle tanıyoruz."
"Tatar Ramazan öldü Selvi Boylum öksüz kaldı, Kadir abiye Allah gani gani rahmet eylesin"
HAYAT ARKADAŞI JÜLİDE KURAL PAYLAŞMIŞTI
Sanatçının sağlık durumuyla ilgili en net açıklama, geçtiğimiz günlerde hayat arkadaşı Jülide Kural'dan gelmişti. Kural, 21 Mayıs'ta yaptığı bilgilendirmede durumun hassasiyetini ve karşı karşıya kaldıkları büyük riski şu sözlerle ifade etmişti:
"Maalesef Kadir entübe edildi. Zatürreye bağlı akciğerin altında bir tümör görüldü. Daha rahat müdahale etmek, acı çekmemesi için ve kontrollü tedavi için entübe edildi. Elbette çok riskli bir durumla karşı karşıyayız. Söyleyeceklerim bu kadar. İnşallah güzel haberlerini alırız." Ancak usta sanatçıdan beklenen o güzel haber gelmedi ve Türk sineması en güçlü çınarlarından birini kaybetti.
YEŞİLÇAM'IN EFSANESİ HAYATINI KAYBETTİ
14 Mayıs'ta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve 6 günlük yoğun bakım sürecinin ardından entübe edilen Kadir İnanır'dan acı haber geldi.
77 yaşındaki usta sanatçı zatürre nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.