Trabzonspor'da bol karlı ayrılık! Yıldız futbolcunun yeni kulübü belli oldu

Zenit, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ve 5 milyon euroluk bonus ödeyecek.

Trabzonspor'da transfer çalışmaları sürerken kadroda bir ayrılık daha netleşti. Yeni sezon öncesinde Metehan Mimaroğlu, Saviolo, Lopes Cabral, Ernest Muçi ve Ruslan Malinovskyi'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, Felipe Augusto'nun transferi konusunda Zenit ile anlaşma sağladı.

Felipe Augusto Trabzonspor'a 5 milyon euroya transfer oldu

ZENİT İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Karadeniz temsilcisi ile Zenit, Felipe Augusto transferinde anlaşmaya vardı. Rus ekibinin, Brezilyalı golcü için 15 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Anlaşmada ayrıca 5 milyon euroluk bonus maddesinin de yer aldığı belirtildi.