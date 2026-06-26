Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığı’na seçildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Mexico City Belediye Başkanı'nın da aday olduğu seçimleri büyük farkla kazanarak 2026-2029 dönemi için UCLG Başkanlığı görevine seçilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, böylece dünya genelinde 240 binden fazla yerel ve bölgesel yönetimi temsil edecek.

"BU; KONYA'NIN ULUSLARARASI ALANDAKİ YÜKSELİŞİNİN, İTİBARININ VE TEMSİL GÜCÜNÜN ZAFERİDİR"

Konya olarak dünyanın dört bir yanından 240 bin yerel yönetimi aynı çatı altında buluşturan UCLG'nin başkanlık seçimlerini büyük bir teveccühle kazanmanın haklı gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Altay, "Uzun bir yolculuk, büyük bir mücadele oldu. Dünyanın her köşesinden insanla iletişim, her bölgeyle farklı müzakereler, 7 yıllık yoğun bir emek var ama işin sonunda elhamdülillah ülkemiz adına büyük bir kazanım elde ettik. İnşallah bundan sonra tüm dünyadaki belediyeleri temsilen, özellikle başta Gazze olmak üzere mazlum coğrafyadaki insanların sesinin duyurulması, şehirlerimizde yaşayan insanların mutluluğunun artırılması için; başta iklim değişikliği olmak üzere her türlü konuda fikir ve görüş beyan etmeye devam edeceğiz. Bu netice, şahsıma tevdi edilen bir görevin çok daha ötesinde; Konya'mıza, ülkemize ve Türkiye'nin yerel yönetim anlayışına duyulan güvenin açık bir göstergesidir. Bu başarı; Konya Modeli Belediyeciliğin, sınırlarımızı aşarak dünya şehirlerine ilham veren güçlü yürüyüşünün yeni bir merhalesidir. Ve her şeyden önemlisi bu başarı; kadim şehrimiz Konya'nın uluslararası alandaki yükselişinin, itibarının ve temsil gücünün zaferidir. İnşallah bundan sonra da hep birlikte Konya'mızın mührünü dünyaya vurmaya, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası her platformda gururla temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.