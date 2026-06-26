Kadir İnanır’ın 77 yıllık yaşam öyküsü, ödülleri ve hafızalara kazınan unutulmaz filmleri

FATSA'DAN HAYDARPAŞA LİSESİ'NE YAŞAM ÖYKÜSÜ

Aslen Trabzon Sürmeneli bir ailenin 14. ve son çocuğu olan Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'un Fatsa ilçesinde Mehmet ve Rukiye İnanır çiftinin oğlu olarak dünyaya gözlerini açtı. İlkokul ve ortaokul yıllarında Fatsa'daki okul sahnesinde yeteneğiyle dikkat çeken İnanır, daha sonra İstanbul'a gelerek tarihi Haydarpaşa Lisesi'nde yatılı olarak okudu. Yükseköğrenimini ise bugünkü adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi olan İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu Radyo-Televizyon Bölümü'nde tamamladı.