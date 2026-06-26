Kadir İnanır’ın 77 yıllık yaşam öyküsü, ödülleri ve hafızalara kazınan unutulmaz filmleri
Yeşilçam'ın efsanevi aktörü Kadir İnanır, 14 Mayıs 2026 tarihinden bu yana zatürre teşhisi ve akciğerindeki kitle nedeniyle tedavi gördüğü İstanbul'daki özel bir hastanede, 6 günlük yoğun bakım ve entübasyon sürecinin ardından bugün (26 Haziran 2026) 77 yaşında vefat etti. Yaklaşık yarım asırlık kariyerine 182 sinema filmi sığdıran usta aktörün acı haberini hayat arkadaşı Jülide Kural duyurdu. İşte usta sanatçının ödüllerle dolu yaşam öyküsü ve dünden bugüne unutulmaz rolleri..
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