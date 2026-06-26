Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı

Patlama saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi ve bölgede paniğe yol açtı.

Olay, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama, bölgede paniğe yol açtı.

Havai fişek fabrikasında can pazarı: 1 ölü, 1 ağır yaralı (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınmıştır)

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada fabrikada çalışan işçilerden biri hayatını kaybederken, bir işçinin de ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.