Niğde’de havai fişek fabrikasında patlama: 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralı
Niğde’nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan işçiler hastaneye kaldırılırken, patlama sonrası çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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- Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı.
- Patlama saat 16.45 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle meydana geldi ve bölgede paniğe yol açtı.
- Ağır yaralı işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
- Aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Niğde'nin Bor ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi ise ağır yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
PATLAMA KEMERHİSAR'DA MEYDANA GELDİ
Olay, Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait havai fişek fabrikasında saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlama, bölgede paniğe yol açtı.
1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Patlamada fabrikada çalışan işçilerden biri hayatını kaybederken, bir işçinin de ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
AĞIR YARALI İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI
Ağır yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
AYNI FABRİKADA 2018'DE DE PATLAMA YAŞANMIŞTI
Öte yandan aynı fabrikada 27 Ocak 2018'de meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.