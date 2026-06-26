Bakan Fidan’dan ateşkes uyarısı: İsrail’in sabotajı engellenmeli

Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğu açıklandı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin şu anda 3,2 milyar dolar seviyesinde olduğu ve serbest ticaret anlaşmasıyla artması beklendiği ifade edildi.

Fidan, Darlington Nükleer Santrali'ni ziyaret ederek Kanada'nın küçük modüler reaktör teknolojisini incelediğini ve Türkiye'nin bu alanda işbirliği yapmak istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada'nın başkenti Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye-Kanada ilişkilerinde yeni bir döneme girildiğini vurgulayan Fidan, iki NATO müttefikinin ticaret, ekonomi, savunma ve enerji alanlarında daha yapısal bir işbirliği hedeflediğini söyledi.

TÜRKİYE-KANADA İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM

İki ülke arasındaki ilişkilerin dinamizmine dikkat çeken Bakan Fidan, Türkiye ile Kanada arasında bugüne kadar yeterince değerlendirilemeyen önemli işbirliği alanları bulunduğunu belirtti.

Fidan, "İki büyük ülke, NATO üyesi olmasına rağmen belli alanlardaki potansiyellerini çok fazla ileri taşıyamamışlardı. Kendi potansiyellerini işbirliğiyle daha da ileri taşıma, ticaret, ekonomi, savunma, enerji ki Anita bunu çok iyi ifade etti, dört bacak üzerinde götürdüğümüz daha yapısal hale sokmaya başladığımız bir ilişki kümesine dönmeye başladı." dedi.

SERBEST TİCARET ANLAŞMASI İÇİN İLK TEMASLAR BAŞLADI

Küresel gelişmelerin Türkiye ve Kanada gibi ülkeler arasında daha yakın işbirliğini zorunlu kıldığını ifade eden Fidan, iki ülke ilişkilerinin stratejik seviyeye taşınması yönünde karar aldıklarını söyledi.

Bakan Fidan, "Bu anlayışla Türkiye-Kanada ilişkilerini stratejik bir seviyeye taşıma kararını aldık ve bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Söz konusu hedef doğrultusunda Türkiye-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması'na yönelik ön görüşmeler de ilgili birimlerimiz arasında başlatılmış durumda. En kısa sürede bunu daha da ileri taşımayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Serbest ticaretin hayata geçirilmesiyle mevcut ekonomik ilişkilerin daha da ivme kazanacağını dile getiren Fidan, "Halen 3.2 milyar ABD doları düzeyinde seyreden ikili ticaret hacmimizin daha da artacağını değerlendiriyoruz. Ayrıca Kanada'yla enerji alanındaki işbirliği imkanlarını da stratejik bir perspektifle değerlendirmekteyiz." sözleriyle enerji başlığının da gündemde olduğunu belirtti.

DARLİNGTON ZİYARETİ: NÜKLEER ENERJİDE KANADA MODELİ İNCELENDİ

Kanada'daki temasları kapsamında Darlington Nükleer Santrali'ni ziyaret ettiğini hatırlatan Fidan, Türkiye'nin nükleer enerji arayışında olan bir ülke olduğunu vurguladı.

Fidan, ziyarete ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dün Sayın Bakan'ın da eşlik etmesiyle Darlington Nükleer Santrali'ne gittik, bir yarım gün geçirdik. Gerçekten orada Kanada'nın nükleer enerji üretimindeki yeteneklerini, kabiliyetlerini bir kez daha gördük. Biliyorsunuz Türkiye nükleer enerji arayışında olan bir ülke. Bu konuda nükleer enerji santrallerinin yapımı konusunda uluslararası ortaklarımızla çok yoğun temaslarımız var."

KÜÇÜK MODÜLER REAKTÖRLERE DİKKAT ÇEKTİ

Klasik nükleer reaktörlerin yanı sıra küçük modüler reaktörlerin de dünyada önemli bir gündem maddesi haline geldiğini belirten Bakan Fidan, Kanada'nın bu alanda attığı somut adımların Türkiye açısından dikkat çekici olduğunu söyledi.

Fidan, "Kanada'nın bu konuda somut adım atması Türkiye olarak bizi açıkçası etkilemiş durumda ve biz buradan hareketle gelip yerinde bu teknolojiyi görmek istedik. Darlington'da hem klasik nükleer elektrik santralinin olması hem de yeni inşaatı başlayan SMR'ın bulunması dolayısıyla bizim ziyaretimizi daha pratik hale getirdi. Diğer taraftan kritik mineraller ve sıvılaştırılmış doğal gaz alanlarında da büyük bir potansiyel açıkçası bulunduğunu görüyoruz. Keza savunma sanayi alanındaki işbirliğimizi daha da geliştirmeyi ve derinleştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

ORTA DOĞU MESAJI: ATEŞKESİN GENİŞLEMESİ OLUMLU

Basın toplantısında uluslararası gelişmelere de değinen Fidan, Türkiye'nin krizlerin diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi için çaba gösterdiğini belirtti.

ABD ile İran arasında ateşkesi sağlayan mutabakat zaptının imzalanmasından memnuniyet duyduklarını söyleyen Fidan, "Amerika ile İran arasında ateşkesi temin eden mutabakat zaptının imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ateşkesin Lübnan'ı kapsayacak şekilde genişletilmiş olmasını da olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tarafların yapıcı yaklaşımlarını sürdürerek kalan meseleler üzerinde de bir an evvel uzlaşmalarını ümit ediyoruz." diye konuştu.

Fidan, Hürmüz Boğazı'ndan kesintisiz ve serbest geçişin kalıcı şekilde sağlanmasının elzem olduğunu da vurguladı.

GAZZE TEPKİSİ: İSRAİL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYOR

Gazze'deki insani krize ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, bölgede kırılgan sürecin devam ettiğini söyledi. İsrail'in ateşkes yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirten Fidan, Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesinin durumu daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

Fidan, "Gazze'de halen son derece hassas ve kırılgan bir dönemden geçmekteyiz. Dikkatimizi oradan ayırmıyoruz. Uluslararası toplumun tüm çabalarına rağmen İsrail yükümlülüklerini yerine getirmemektedir. Netanyahu hükümetinin insani yardımların Gazze'ye girişini engellemesi durumun vahametini daha da bildiğiniz gibi artırmaktadır. İsrail ateşkes hükümleri hilafına askeri mevcudiyetini ısrarla genişletmekte ve sivil halkın yaşam alanını daha da daraltmaktadır. Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da giderek artan yerleşimci terörü kalıcı barış zeminini ciddi şekilde sarsmaktadır." dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN MÜZAKERE ÇAĞRISI

Küresel güvenliği tehdit eden Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Fidan, Türkiye'nin savaşın en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istediğini söyledi.

Diplomatik süreçte durgunluk yaşandığını, buna karşın sahadaki çatışmaların hız kazandığını belirten Fidan, Türkiye'nin tarafları yeniden müzakere masasında buluşturmaya hazır olduğunu açıkladı.

Bakan Fidan, "Savaşın mümkün olan en kısa sürede diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde sona ermesini istiyoruz. Gelinen noktada diplomatik süreçte bir durgunluk yaşandığını, çatışmaların hız kazandığını ve tarafların askeri kazanım arayışına odaklandığını görmekteyiz. Diplomatik sürecin bir an önce canlandırılması gerekmekte. Bu bağlamda Rusya ve Ukrayna heyetlerini yeniden ülkemizde müzakere masasında bir araya getirmeye hazır olduğumuzu da taraflara ilettiğim gibi buradan dünya kamuoyuna da iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel