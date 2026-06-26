NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak

Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine izin verilmeyecek, belirlenen alanlarda motosiklet ve benzeri araçların kullanımı yasaklanacak.

Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı, YHT Garı ve Ankara Garı'nda güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı, kent genelinde 6 bin KGYS kamerası aktif kullanılacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli 12 Temmuz'a kadar görev yapacak.

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma görev yapacak. Tedbirler 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürecek.

Güvenlik yetkililerinden alınan bilgilere göre, NATO Ankara Zirvesi için günler öncesinden başlatılan güvenlik önlemleri 12 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğünden 49 bin, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 7 bin personel; vatandaşların, konukların ve kentin güvenliği için sahada görev alacak.