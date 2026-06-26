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NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak

Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi öncesi güvenlik ve diplomasi trafiği hız kazandı. 49 bin polis ve 7 bin jandarma kent genelinde görev alacak. Ulaşım merkezleri, konaklama bölgeleri ve heyet güzergahlarında özel güvenlik planlaması yapılırken, zirve marjında Ankara ve İstanbul’da çok sayıda yan etkinlik düzenlenecek.

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NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak
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  • Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi için 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere toplam 56 bin güvenlik personeli 12 Temmuz'a kadar görev yapacak.
  • Esenboğa Havalimanı, Ankara Havalimanı, YHT Garı ve Ankara Garı'nda güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı, kent genelinde 6 bin KGYS kamerası aktif kullanılacak.
  • Patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine izin verilmeyecek, belirlenen alanlarda motosiklet ve benzeri araçların kullanımı yasaklanacak.
  • Zirve öncesi 29 Haziran'da İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda NATO Parlamenter Zirvesi düzenlenecek, 20 meclis başkanı katılacak.
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı 850 personelden oluşan görev gücü kurdu, Millet Kütüphanesi'nde 1.600 kişilik basın çalışma alanı hazırlandı.

Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Kent genelinde 49 bin polis ve 7 bin jandarma görev yapacak. Tedbirler 12 Temmuz'a kadar aralıksız sürecek.

Güvenlik yetkililerinden alınan bilgilere göre, NATO Ankara Zirvesi için günler öncesinden başlatılan güvenlik önlemleri 12 Temmuz'a kadar kesintisiz devam edecek.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğünden 49 bin, Ankara İl Jandarma Komutanlığından ise 7 bin personel; vatandaşların, konukların ve kentin güvenliği için sahada görev alacak.

NATO Zirvesi için Ankara’da güvenlik seferberliği (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)NATO Zirvesi için Ankara’da güvenlik seferberliği (Fotoğraflar Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır)

56 BİN PERSONEL TAM KOORDİNASYONLA GÖREV YAPACAK

Zirve süresince güvenlik tedbirleri; asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekat, çevik kuvvet, havacılık, turizm polisi ve diğer ilgili birimlerin koordinasyonuyla yürütülecek.

Devlet yetkilileri ile diğer misafirlerin konaklayacağı bölgelerde geniş güvenlik önlemleri alınacak.

Devlet büyüklerinin, yabancı heyetlerin, basın mensuplarının ve diğer yabancı misafirlerin konaklayacağı alanlar ile toplantı ve etkinlik bölgelerinde özel güvenlik planlaması yapılacak.

Heyetlerin geliş ve gidiş güzergahlarında trafik akışının güvenli şekilde sağlanması için de gerekli düzenlemeler planlandı.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-3

ULAŞIM MERKEZLERİNDE GÜVENLİK ARTIRILDI

Zirve kapsamında yoğun insan hareketliliğinin yaşandığı ulaşım noktalarında güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı başlıca noktalar şöyle:

  • Esenboğa Havalimanı
  • Ankara Havalimanı
  • Yüksek Hızlı Tren Garı
  • Ankara Garı

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-4

ANKARA ŞEHİRLERARASI TERMİNAL İŞLETMESİ

Kent genelinde yaklaşık 6 bin Kent Güvenliği Yönetim Sistemi kamerası aktif olarak kullanılacak.

KGYS kameralarıyla anlık görüntü takibi yapılacak ve güvenlik birimleri arasında koordinasyon sağlanacak.

İhtiyaç duyulan bölgelerde helikopter destekli havadan denetimler de gerçekleştirilecek.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-5

KRİZ MERKEZİ ANLIK TAKİP YAPACAK

Ankara Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan kriz merkezi aracılığıyla tüm gelişmeler anlık olarak izlenecek.

Kriz merkezi, olumsuz bir durum yaşanması halinde ilgili kurumlarla eşgüdüm içinde hızlı karar alma ve müdahale sürecini yönetecek.

Çevre illerle tam iş birliği içinde il giriş ve çıkışlarında güvenlik ve trafik uygulamaları yoğunlaştırıldı.

Gerekli görülen noktalarda denetimler artırıldı.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-6

YANICI VE PATLAYICI MADDE TAŞIYAN ARAÇLARA İZİN VERİLMEYECEK

Araçlara yönelik alınan kararlar kapsamında kamu güvenliği açısından risk oluşturabilecek patlayıcı ve yanıcı madde taşıyan araçların Ankara'ya girişine müsaade edilmeyecek.

  • Bu araçların il sınırlarına girişleri kontrol altına alınacak.
  • Gerekli güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak.
  • İhtiyaç duyulan bölgelerde geçici trafik ve ulaşım düzenlemeleri yapılacak.
  • Belirlenen alanlarda motosiklet, skuter ve benzeri araçların kullanımına izin verilmeyecek.

TURİZM POLİSİ YABANCI HEYETLERE REHBERLİK EDECEK

  • Turizm polisi birimleri, yabancı heyetlere rehberlik ve destek hizmeti sunmak üzere sahada aktif görev yapacak.
  • Atlı polis ekipleri de özellikle yoğun bölgelerde görünür güvenlik hizmeti verecek.
  • Görev yapan tüm personel yaka kamerası kullanacak.
  • Bu uygulamayla hizmetlerin şeffaf, etkin ve güvenli şekilde yürütülmesine katkı sağlanacak.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-7

NATO PARLAMENTER ZİRVESİ'NE 20 MECLİS BAŞKANI BEKLENİYOR

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 7-8 Temmuz'da Ankara'da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde NATO'ya üye ülkelerin parlamento başkanları İstanbul'da bir araya gelecek.

Müttefik ülkeler arasında parlamenter düzeyde istişare ve görüş alışverişine imkan sağlayacak zirveye geniş katılım bekleniyor.

Zirveye katılması beklenen isim ve heyetler şöyle:

Katılım bilgisiDetay
Meclis Başkanı20
Meclis Başkanvekili3
NATO Parlamenter Asamblesi BaşkanıMarcos Perestrello
NATO Genel Sekreter VekiliRadmila Shekerinska
Diğer katılımcılarNATO PA Başkanlık Divanı üyeleri
Diğer katılımcılarMüttefik ülkelerin üst düzey temsilcileri
Diğer katılımcılarUluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri

İstanbul'daki toplantıya meclis başkanı düzeyinde katılım beklenen ülkeler şöyle:

NoÜlkeNoÜlkeNoÜlke
1Arnavutluk2Birleşik Krallık3Bulgaristan
4Çekya5Danimarka6Estonya
7Finlandiya8Hırvatistan9Hollanda
10İsveç11İtalya12Kuzey Makedonya
13Letonya14Litvanya15Lüksemburg
16Norveç17Polonya18Portekiz
19Slovakya

NATO PA tarafından 2024 yılından itibaren ev sahibi ülkelerle işbirliği içinde düzenlenmeye başlanan zirve, NATO Liderler Zirvesi öncesinde parlamenter eşgüdümün güçlendirilmesi açısından önemli bir platform olarak görülüyor.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-8

TOPLANTI DOLMABAHÇE SARAYI'NDA YAPILACAK

NATO Meclis Başkanları Zirvesi Toplantısı, 29 Haziran Pazartesi günü Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenecek.

Toplantıda meclis başkanları ve delegasyon başkanları konuşma yapacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, zirve kapsamında verilen resmi öğle yemeğinde katılımcılarla bir araya gelmesi ve hitapta bulunması bekleniyor.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-9

KATILIMCILAR BAYKAR MİLLİ TEKNOLOJİ MERKEZİ'Nİ ZİYARET EDECEK

Zirve programı kapsamında aynı gün öğleden sonra katılımcılar için Baykar Milli Teknoloji Merkezi'ne saha ziyareti gerçekleştirilecek.

Ziyarette, şirketin faaliyetleri, savunma teknolojileri alanındaki çalışmaları ve yenilikçi projeleri hakkında bilgi verilmesi planlanıyor.

İstanbul'daki NATO Parlamenter Zirvesi, ABD ve Belçika'da düzenlenen zirvelerin ardından üçüncü zirve olma özelliği taşıyor.

NATO Ankara Zirvesi için dev güvenlik planı: 56 bin personel sahada olacak-10

NATO ANKARA ZİRVESİ ÖNCESİ YAN ETKİNLİK TAKVİMİ BELLİ OLDU

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesi ve zirve marjında çok sayıda yan etkinlik gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında hem Ankara'da hem de İstanbul'da diplomasi, güvenlik, medya ve iletişim alanlarında çeşitli programlar düzenlenecek.

ANKARA'DA ZİRVE DİYALOGLARI DÜZENLENECEK

NATO Ankara Zirvesi kapsamında 7 Temmuz'da "NATO Ankara Summit Dialogues" programı düzenlenecek. Programda zirve gündemi, müttefik ülkeler arasındaki iş birliği ve NATO'nun güncel güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.

SAM-CHATHAM HOUSE ÇALIŞTAYI 6 TEMMUZ'DA

Zirve öncesinde 6 Temmuz'da Ankara'da SAM-Chatham House Çalıştayı yapılacak. Çalıştaya NATO üyesi ülkelerin daimi temsilcileri ve Ankara'daki büyükelçilerin katılması planlanıyor.

ANKARA PALAS'TA TRANSATLANTİK TOPLANTISI

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Palas'ta SETA-MSC iş birliğiyle "Allies at Ankara" başlıklı Transatlantik Siyaset Planlamacıları Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda transatlantik ilişkiler, güvenlik politikaları ve müttefik ülkeler arasındaki stratejik iş birliği konularının gündeme gelmesi bekleniyor.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN ZİRVE HAZIRLIĞI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı da zirve kapsamında çeşitli faaliyetler yürütecek. Bu kapsamda NATO görev gücü oluşturuldu. Görev gücünde 850 personel görev yapacak.

Basın mensupları için Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde yaklaşık 1.600 kişilik çalışma alanı hazırlandı. Ayrıca 100'e yakın canlı yayın noktası ve röportaj alanı kuruldu.

Ankara'da 4 bin 434 açık hava iletişim noktasında dört ayrı konseptte tanıtım yapılacak.

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