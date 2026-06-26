LGBT gemisi Atlantis’in İstanbul rotası infial oluşturdu
Turizm maskesi altında İstanbul’un tarihi ve manevi dokusunu hiçe sayan sapkın LGBT kruvaziyer gemisinin rotası kamuoyunda büyük bir infiale neden oldu. Sultanahmet gibi dini sembollerin böylesi bir organizasyonun tanıtım vitrini yapılması bardağı taşırırken, sosyal medyadan yetkililere "Bu gemi bu limana yanaşmasın çağrıları yapıldı.
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- Atlantis Events tarafından düzenlenen LGBT temalı kruvaziyer turu 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde İstanbul'a uğrayacak.
- Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle 5-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Atina'dan Venedik'e yapılacak turda 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcı yer alacak.
- İstanbul'un rotaya dahil edilmesi sosyal medyada tepki topladı ve kullanıcılar yetkililere etkinliğe engel olunması çağrısında bulundu.
- Tekyön Bar & Club'ın Atlantis misafirlerine yönelik İstanbul karşılama partisi düzenleyeceği duyuruldu.
- Organizasyonun İstanbul tanıtımında Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı ve Kapalıçarşı gibi tarihi mekanlar öne çıkarıldı.
Atlantis Events tarafından "Mediterranean Gay Cruise 2026" adıyla duyurulan sapkın LGBT odaklı kruvaziyer turunun İstanbul programı sosyal medyada infiale yol açtı. Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady gemisiyle yapılacak turda İstanbul'un 8-9 Temmuz 2026 tarihlerinde rota içinde yer alması tepki topladı.
İSTANBUL ROTAYA DAHİL EDİLDİ
Atlantis Events'in resmi duyurusuna göre tur, 5-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Atina'dan başlayıp Venedik/Trieste'de sona erecek. Şirket, organizasyonu "all-gay cruise" olarak tanıtırken, geminin Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady olduğunu açıkladı.
Rota kapsamında Mykonos, Kuşadası, İstanbul, Santorini, Dubrovnik ve Zadar gibi duraklar yer alıyor. Takvime göre gemi 7 Temmuz'da Kuşadası'na, 8 Temmuz'da ise İstanbul'a gelecek. İstanbul programının 9 Temmuz akşamına kadar süreceği belirtiliyor.
SAPKIN ORGANİZASYON TARTIŞMA YARATTI
Atlantis Events, sapkın turu 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcının yer alacağı büyük bir Akdeniz seyahati olarak pazarlıyor. Şirketin tanıtımında eğlence, partiler, sahne performansları, yemek ve modern gemi tasarımı öne çıkarılıyor. Başlangıç fiyatının 1599 dolardan başladığı duyuruluyor.
Sapkın LGBT Organizasyonda İstanbul'un bu rotaya eklenmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkılırken, yetkililere sapkın etkinliğe engel olunsun çağrısı yapıldı.
"İPTAL EDİN" ÇAĞRILARI YÜKSELDİ
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, turizm bahaneli söz konusu sapkın organizasyonun Türkiye ayağının kabul edilemez bulunduğu yönünde yorumlar öne çıktı.
Bazı kullanıcılar, organizasyonun hukuki ve idari boyutunun incelenmesi gerektiğini savundu. Tepki mesajlarında, İstanbul'un uluslararası LGBT etkinliklerinin merkezi gibi gösterilmesine karşı çıkıldığı ifade edildi.
Gazeteci Zeki Bahçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası basında yer alan duyurulara dikkat çekerek organizasyonun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçe, turizme karşı olmadığını ancak İstanbul'un bu tür bir organizasyonun parçası yapılmasına olumlu bakmadığını dile getirdi.
TEKYÖN DETAYI AFİŞTE ÖNE ÇIKTI
Tartışmayı büyüten bir diğer detay ise İstanbul'daki Tekyön Bar & Club'ın duyurusu oldu. Kulübün tanıtım metinlerinde kendisini "İstanbul'un en büyük ve en gelişmiş gay bar ve gay club'ı" olarak tanımladığı görülüyor.
Tekyön tarafından paylaşıldığı belirtilen "Welcome to Istanbul Party" afişinde ise Atlantis misafirlerine yönelik bir İstanbul karşılama partisi mesajı yer aldı. Afişte, İstanbul'un iki kıtayı birleştiren yapısına vurgu yapılarak, Atlantis yolcularının İstanbul'da ağırlanacağı izlenimi verildi.
İSTANBUL'UN TANITIMINDA SULTANAHMET'DE VAR
Sapkın turun organizatörü Atlantis Events'in İstanbul tanıtımında şehir, "iki kıtaya yayılan tek şehir" olarak anlatılıyor. Tanıtımda Kapalıçarşı, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı, Mısır Çarşısı, Boğaz turu, Yerebatan Sarnıcı, Karaköy ve Taksim gibi noktalar öne çıkarılıyor.
Müslümanlar için önemli dini ve kültürel mirasa sahip olan İstanbul'daki tarihi mekanların, LGBT odaklı bir kruvaziyer organizasyonunun tanıtımında tepkileri daha da büyüttü.
ROTA VE PROGRAM
|Başlık
|Detay
|Organizasyon
|Mediterranean Gay Cruise 2026
|Şirket
|Atlantis Events
|Gemi
|Virgin Voyages Scarlet Lady
|Tarih
|5-15 Temmuz 2026
|Başlangıç
|Atina
|Bitiş
|Venedik/Trieste
|Türkiye durakları
|Kuşadası ve İstanbul
|Kuşadası
|7 Temmuz 2026
|İstanbul
|8-9 Temmuz 2026
|Katılımcı duyurusu
|2 bin 700'den fazla kişi, 50'den fazla ülke
ETKİNLİĞE TEPKİLER BÜYÜYOR
Atlantis Events tarafından düzenlenen "Mediterranean Gay Cruise 2026" organizasyonunun İstanbul programına ilişkin paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Etkinliğin İstanbul ayağına dair duyuruların kısa sürede yayılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, programın yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, İstanbul'un tarihi ve kültürel kimliğine dikkat çekilerek organizasyonun kentte gerçekleştirilmesine tepki gösterildi. Bazı kullanıcılar, yetkililerin konuya müdahale etmesini isterken, etkinliğin Türkiye programının iptal edilmesi gerektiğini savundu.
Tepki gösteren kullanıcılar, aile yapısı, ahlaki değerler ve toplumsal hassasiyetler üzerinden eleştirilerde bulundu. Paylaşımlarda, "Bu tür etkinliklerin Türkiye'de yapılmasına izin verilmemeli", "Yetkililer gerekli adımları atmalı" ve "İstanbul'un dini ve kültürel dokusu dikkate alınmalı" yönünde ifadeler öne çıktı.
Bazı kullanıcılar ise "özgürlük" kavramının toplumun temel değerlerini yok sayacak şekilde yorumlanmaması gerektiğini belirterek, organizasyonun kamuoyunda rahatsızlık oluşturduğunu dile getirdi.
Tepkilerin artmasıyla birlikte gözler, ilgili kurumların İstanbul programına ilişkin nasıl bir değerlendirme yapacağına çevrildi.