LGBT gemisi Atlantis’in İstanbul rotası infial oluşturdu

Gazeteci Zeki Bahçe de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uluslararası basında yer alan duyurulara dikkat çekerek organizasyonun değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bahçe, turizme karşı olmadığını ancak İstanbul'un bu tür bir organizasyonun parçası yapılmasına olumlu bakmadığını dile getirdi.

Bazı kullanıcılar, organizasyonun hukuki ve idari boyutunun incelenmesi gerektiğini savundu. Tepki mesajlarında, İstanbul'un uluslararası LGBT etkinliklerinin merkezi gibi gösterilmesine karşı çıkıldığı ifade edildi.

Sapkın LGBT Organizasyonda İstanbul'un bu rotaya eklenmesi, sosyal medyada çok sayıda kullanıcının tepkisine neden oldu. Paylaşımlarda, İstanbul'un böyle bir organizasyonun tanıtımında kullanılmasına karşı çıkılırken, yetkililere sapkın etkinliğe engel olunsun çağrısı yapıldı.

Atlantis Events, sapkın turu 50'den fazla ülkeden 2 bin 700'den fazla katılımcının yer alacağı büyük bir Akdeniz seyahati olarak pazarlıyor. Şirketin tanıtımında eğlence, partiler, sahne performansları, yemek ve modern gemi tasarımı öne çıkarılıyor. Başlangıç fiyatının 1599 dolardan başladığı duyuruluyor.

Rota kapsamında Mykonos, Kuşadası, İstanbul, Santorini, Dubrovnik ve Zadar gibi duraklar yer alıyor. Takvime göre gemi 7 Temmuz'da Kuşadası'na, 8 Temmuz'da ise İstanbul'a gelecek. İstanbul programının 9 Temmuz akşamına kadar süreceği belirtiliyor.

Atlantis Events'in resmi duyurusuna göre tur, 5-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında Atina'dan başlayıp Venedik/Trieste'de sona erecek. Şirket, organizasyonu "all-gay cruise" olarak tanıtırken, geminin Virgin Voyages'a ait Scarlet Lady olduğunu açıkladı.

TEKYÖN DETAYI AFİŞTE ÖNE ÇIKTI

Tartışmayı büyüten bir diğer detay ise İstanbul'daki Tekyön Bar & Club'ın duyurusu oldu. Kulübün tanıtım metinlerinde kendisini "İstanbul'un en büyük ve en gelişmiş gay bar ve gay club'ı" olarak tanımladığı görülüyor.

Tekyön tarafından paylaşıldığı belirtilen "Welcome to Istanbul Party" afişinde ise Atlantis misafirlerine yönelik bir İstanbul karşılama partisi mesajı yer aldı. Afişte, İstanbul'un iki kıtayı birleştiren yapısına vurgu yapılarak, Atlantis yolcularının İstanbul'da ağırlanacağı izlenimi verildi.