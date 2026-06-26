Başkan Erdoğan ihracata yeni desteği açıkladı: "Günlük limiti 5 milyar TL'ye yükseltiyoruz"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TİM 33. Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bir yılda yapılan ihracatı artık bir haftada yaptıklarını belirten Başkan Erdoğan, reeskont kredileri günlük limitinin 500 milyon TL artırılarak 5 milyar TL'ye çıkarıldığını bildirdi.
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- Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatının 2025 yılında 395 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını açıkladı.
- Erdoğan, Türkiye'nin son 23 çeyrektir kesintisiz büyüme performansı gösterdiğini belirtti.
- 22 Mayıs tarihinde 2,4 milyar dolarla günlük ihracatta rekor kırıldığı ifade edildi.
- Savunma ve havacılık alanında ihracatın yüzde 29,5 oranında artışla 3 milyar 863 milyon dolara yükseldiği bildirildi.
- Reeskont kredileri günlük limiti 500 milyon TL artırılarak 5 milyar TL'ye çıkarıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen TİM 33. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.
Erdoğan yaptığı konuşmada, genel kurulun ülke, ekonomi ve ihracatçılar için hayırlı olmasını diledi.
Günlük limit 5 milyar TL'ye çıktı
İhracat şampiyonları olarak ödül alacak firmaları ve sektör birincisi iş insanlarını tebrik eden Erdoğan, aktaracağı rakamların her kuruşunun nasıl kazanıldığını, hangi zorlu mücadelelerin verildiğini ancak bunun derdiyle dertlenenlerin bilebileceğini belirterek, ticaretten gelen biri olarak bu başarıların öyle kolay elde edilmediğini, azim, sabır, gayret, kabiliyet ve kararlılık gerektirdiğini çok iyi bildiğini dile getirdi.
"İHRACATÇILARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Erdoğan, özellikle ihracatın artık sadece mal alıp başka bir yere satmanın ötesinde olduğuna işaret ederek, "Sizler, kimi zaman bir ihracatçı kimi zaman bir gönül elçisi kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle TİM Başkanı'na, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşlarım olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
Türkiye'deki 27 sektörü, 61 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisinin amacının dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmak olduğunu dile getiren Erdoğan, dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın terinin, dinamizminin ve küresel vizyonunun bulunduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiğinin ortada olduğunu, karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini dünyayı takip eden, ufku ve gözleri açık herkesin görebildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Konjonktürel gerilimlerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız, artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş durumda. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız, 395,9 milyar dolarla cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı.
2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız, binde 55'ten yüzde 1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89'dan yüzde 1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor.
Mayıs ayında tatil etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştık."
5 MİLYAR TL'YE ÇIKARILDI
Günlük limiti 4,5 milyar liraya yükseltmiştik. İlave 500 milyon ile bu rakamı 5 milyar TL'ye çıkarıyoruz. 3 yıl reeskont kredileri günlük limitini artırarak 5 milyar TL'ye yükseltiyoruz.
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