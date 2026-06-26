Bakan Murat Kurum tarih verdi! Kiralık sosyal konutlar Eylül'de teslim edilecek
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu'nun 15. Milli İrade Buluşması'nda deprem bölgesindeki çalışmalar, sosyal konut projeleri ve kentsel dönüşüme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, İstanbul'da hayata geçirilecek kiralık sosyal konutların ihtiyaç sahibi vatandaşlara Eylül ayında teslim edileceğini, 500 bin sosyal konut projesinde ise anahtar teslimlerinin 2027 Mart ayında başlayacağını duyurdu.
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- Bakan Murat Kurum, İstanbul'da kiralık sosyal konutların Eylül ayında teslim edileceğini açıkladı.
- Kurum, deprem bölgesinde konut ve altyapı çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.
- 500 bin sosyal konut hedefiyle Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin devam ettiğini söyledi.
- Kentsel dönüşüm çalışmalarının zorunluluk olduğunu vurgulayan Kurum, güvenli şehirler inşa etmeyi hedeflediklerini ifade etti.
- Depozito Yönetim Sistemi'nin 1 Temmuz'da başlayacağını ve ekonomiye 30 milyar liralık katkı sağlayacağını açıkladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmalar, sosyal konut projeleri, kiralık konut uygulaması, kentsel dönüşüm ve Depozito Yönetim Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan kiralık konutların Eylül ayında teslim edileceğini duyurdu.
Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, afetin hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisi üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu belirtti.
Kurum, "Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de büyük yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk dakikalarda şu ifadesi çok önemliydi, 'Bize inanın, bize güvenin, biz vatandaşımızı darda yoklukta sokakta bırakmayız' sözü aslında 11 ile 86 milyon vatandaşımıza umut bizlere de talimat oldu." ifadelerini kullandı.
Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatı alanları ve altyapı yatırımlarının da hızla tamamlandığını belirten Kurum, Hatay'da 153 bin konutun teslim edildiğini, Kahramanmaraş'ta konut ve iş yerlerinin vatandaşlara verildiğini, Malatya'da ise yeni yerleşim alanları ile ticaret ve meydan projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.
500 BİN SOSYAL KONUT HEDEFİ SÜRÜYOR
Sosyal konut projelerine ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, bugüne kadar 1 milyon 767 bin konutun inşa edildiğini ve yaklaşık 7 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuştuğunu belirtti.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kurum, kuraların çekildiğini, birçok konutun temelinin atıldığını ve 2027 Mart ayında anahtar teslimlerinin başlayacağını açıkladı.
İSTANBUL'DAKİ KİRALIK KONUTLAR EYLÜL AYINDA TESLİM EDİLECEK
İlk kez İstanbul'da uygulanacak kiralık sosyal konut modeline de değinen Bakan Kurum, uygulamanın kira piyasasının dengelenmesine katkı sağlayacağını belirtti.
Kurum, "Eylül ayında da kiralık konutlarımızı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Sosyal konutlarımızla hem vatandaşımızı uygun fiyatlarla konut sahibi yapıyoruz, hem deprem gerçeğiyle yaşayan ülkemizde milletimizi sağlam yuvalara kavuşturuyoruz." dedi.
"KENTSEL DÖNÜŞÜM ERTELENEBİLECEK BİR MESELE DEĞİLDİR"
Kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Kurum, bu sürecin zorunluluk olduğunun altını çizerek, "Kentsel dönüşüm bir tercih değildir. Kentsel dönüşüm bir lüks değildir. Kentsel dönüşüm ertelenebilecek bir mesele hiç değildir." ifadelerini kullandı.
Amaçlarının yalnızca riskli yapıları yenilemek olmadığını belirten Kurum, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda daha güvenli, çevreci ve yaşanabilir şehirler inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi.
DEPOZİTO YÖNETİM SİSTEMİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Konuşmasında Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilecek Depozito Yönetim Sistemi'ne de değinen Bakan Kurum, uygulamanın 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde başlayacağını açıkladı.
Kurum, "Şişeleri makinelere atacak, her şişeden elde edilecek 1 lira cüzdanlarınızda birikecek." ifadelerini kullanarak sistem sayesinde yılda yaklaşık 25 milyar ambalajın geri dönüşüme kazandırılacağını, ekonomiye ise 30 milyar liralık doğrudan katkı sağlanacağını söyledi.
COP 31 ANTALYA'DA DÜZENLENECEK
Türkiye'nin bu yıl dünyanın en büyük iklim zirvelerinden biri olan COP31'e ev sahipliği yapacağını belirten Kurum, 197 ülkenin katılacağı organizasyonun Antalya'da gerçekleştirileceğini ifade etti.
"2053 Net Sıfır Emisyon" hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü kaydeden Kurum, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının bu süreçte ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
Konuşmasının sonunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen çalışmalara değinen Kurum, Türkiye'nin hem şehirlerini dönüştürmeye hem de ihtiyaç duyulan bölgelerde insani yardımlarını sürdürmeye devam edeceğini söyledi.