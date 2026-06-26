Bakan Murat Kurum tarih verdi! Kiralık sosyal konutlar Eylül'de teslim edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli İrade Platformu tarafından MÜSİAD Genel Merkezi'nde düzenlenen 15. Milli İrade Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki çalışmalar, sosyal konut projeleri, kiralık konut uygulaması, kentsel dönüşüm ve Depozito Yönetim Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunan Kurum, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırlanan kiralık konutların Eylül ayında teslim edileceğini duyurdu. Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara değinen Bakan Kurum, afetin hem vatandaşlar hem de ülke ekonomisi üzerinde büyük etkiler oluşturduğunu belirtti.

Kurum, "Bu büyük felaket, sadece yüreklerimizde değil, ekonomimizde de büyük yaralar açtı. Ülkemize doğrudan 104 milyar dolar, dolaylı olarak da 150 milyar dolar maddi kayıp yaşattı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk dakikalarda şu ifadesi çok önemliydi, 'Bize inanın, bize güvenin, biz vatandaşımızı darda yoklukta sokakta bırakmayız' sözü aslında 11 ile 86 milyon vatandaşımıza umut bizlere de talimat oldu." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar kapsamında konutların yanı sıra sosyal donatı alanları ve altyapı yatırımlarının da hızla tamamlandığını belirten Kurum, Hatay'da 153 bin konutun teslim edildiğini, Kahramanmaraş'ta konut ve iş yerlerinin vatandaşlara verildiğini, Malatya'da ise yeni yerleşim alanları ile ticaret ve meydan projelerinin hayata geçirildiğini söyledi.