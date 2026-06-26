Erhan Karaal’ın aracına GPS cihazını eski İBB çalışanı yerleştirdi | 10 şüpheli adliyeye sevk edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmada polis ekipleri Karaal’ın aracında yaptığı incelemede GPS cihazı bulundu. GPS'i araca eski bir İBB çalışanı olan Serdar Ulusoğlu'nun yerleştirdiği tespit edildi.
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- CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılması soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
- Karaal'ın aracında bulunan GPS cihazını eski İBB çalışanı Serdar Ulusoğlu'nun yerleştirdiği ve emniyetteki sorgusunda 'Rüşveti kanıtlamak için GPS taktım' savunması yaptığı belirlendi.
- Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada gizlenen ve Diyarbakır'dan gelen şüphelilerden Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran gece düzenlenen operasyonla yakalandı.
- Karaal ifadesinde şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın talep ettiğini, Serdal Taşkın'ın kasası olduğunu söylediklerini ve tırnaklarını çekerek sopa ve demirlerle dövdüklerini belirtti.
- Karaal kendisine gösterilen 8 fotoğraftan 5 kişiyi teşhis etti ve bunlardan 3'ünün İBB çalışanı olduğunu söyledi.
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın Maltepe'de kaçırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri kaçırılma olayının perde arkasını aydınlatmak için çalışmalarını derinleştirdi.
10 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Karaal'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 10 zanlının, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.
17 Haziran'da İstanbul Maltepe'de evinin çevresinden zorla araca bindirilerek kaçırılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin operasyonuyla kurtarılmıştı. Olayla ilgili daha önce gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı.
ARACINDA GPS CİHAZI BULUNDU
Soruşturmadaki en dikkat çeken gelişme Karaal'ın aracında ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Karaal'ın aracında inceleme yaptı. Yapılan aramada araçta bir adet GPS cihazı tespit edildi.
CİHAZI ESKİ İBB ÇALIŞANI YERLEŞTİRDİ
Polis ekipleri, GPS cihazının kaçırılma planında kullanılıp kullanılmadığını araştırırken A Haber o cihazın yerleştirildiği anlara ait özel görüntülere ulaştı.
İBB’deki kaçırma skandalında şoke eden gelişme
Skandalın merkezindeki ismin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunda cihazı taktığını kabul eden Serdar Ulusoğlu, "Rüşveti kanıtlamak için GPS taktım" savunmasını yaparken, olayın temelinde büyük bir rüşvet kavgası olduğu öne sürülüyor.
İKİ ARAÇ DETAYI
Polis ekiplerinin çalışmasında kaçırma olayının iki araçla gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Karaal'ı Maltepe'de kaçıran şüpheliler daha sonra Kayışdağı'nda ikinci araca geçti.
Şüphelilerin bu yöntemle izlerini kaybettirmeye çalıştığı değerlendiriliyor.
KİLİT İSİMLERE GECE YARISI OPERASYONU
6 kişinin tutuklandığı dosyada polis ekipleri, olayın kilit isimlerinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda, Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek kaçıran şüphelilerden ikisinin de aralarında bulunduğu grubun Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada gizlendiği belirlendi.
Adres değiştirdikleri tespit edilen şüpheliler için gece yarısı operasyon düğmesine basıldı.
VİLLADA YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.
DİYARBAKIR'DAN GELDİKLERİ BELİRLENDİ
Yakalanan şüphelilerden 3'ünün çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin kaçırma eylemi için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Soruşturma, şüphelilerin bağlantıları ve olayın planlama aşaması üzerinden derinleştirildi.
300 KİLO ALTIN İDDİASI
Dosyada Karaal'ın resmi ifadesi de dikkat çekti. Karaal, kendisini kaçıran kişiler tarafından sopalarla dövüldüğünü ve şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın istediğini söyledi.
Karaal ifadesinde şu sözleri kullandı:
"Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, o parayı vereceksin dediler"
"SAKLANAN 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN"
Karaal, şüphelilerin kendisini dövmeyi sürdürdüğünü belirterek ifadesinde şu ifadeye yer verdi:
"Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin"
Karaal, bu sırada çocukları için biriktirdiği parayı vermeyi teklif ettiğini de anlattı.
İfadesinin devamında, "Ben bu sırada, çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim dedim. Bunun üzerine, 'O parayı biz sana 2 milyon veririz' diyerek beni dövmeye devam ettiler" dedi.
"TIRNAKLARIMI ÇEKİP SOPA VE DEMİRLERLE DÖVDÜLER"
Karaal, kaçırıldıktan sonra götürüldüğü yeri de ifadesinde anlattı.
"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim" ifadelerini kullandı.
KARAAL TEŞHİS ETTİ: 3'ÜNÜN İBB ÇALIŞANI OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Karaal'a teşhis için 8 fotoğraf gösterildi. Karaal, fotoğraflardaki 3 kişinin İBB çalışanı olduğunu söyledi. Ancak bu kişilerin kaçırılmasıyla ilgilerinin olup olmadığını bilmediğini belirtti.
Karaal, 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişilerin kendilerini polis gibi tanıtıp kendisini zorla araca götüren 4 kişiden ikisi olduğunu ifade etti. 3, 4 ve 5 numaralı fotoğraflardaki kişileri ise alıkonulduktan sonra kaçırma organizasyonunun içinde gördüğünü söyledi.
TEŞHİS ETTİĞİ İSİMLER OPERASYONDA YAKALANDI
Karaal'ın kendisini kaçıranlar arasında teşhis ettiği 1 ve 2 numaralı fotoğraflardaki kişiler de gece düzenlenen operasyonda yakalananlar arasında yer aldı.
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