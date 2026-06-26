Erhan Karaal’ın aracına GPS cihazını eski İBB çalışanı yerleştirdi | 10 şüpheli adliyeye sevk edildi

Skandalın merkezindeki ismin ise eski bir İBB çalışanı olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusunda cihazı taktığını kabul eden Serdar Ulusoğlu , "Rüşveti kanıtlamak için GPS taktım" savunmasını yaparken, olayın temelinde büyük bir rüşvet kavgası olduğu öne sürülüyor.

Polis ekiplerinin çalışmasında kaçırma olayının iki araçla gerçekleştirildiği belirlendi. Elde edilen bilgilere göre, Karaal'ı Maltepe'de kaçıran şüpheliler daha sonra Kayışdağı'nda ikinci araca geçti.

6 kişinin tutuklandığı dosyada polis ekipleri, olayın kilit isimlerinin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda, Karaal'a kendilerini polis olarak tanıtıp, "Seni Vatan Şube'ye götüreceğiz" diyerek kaçıran şüphelilerden ikisinin de aralarında bulunduğu grubun Kocaeli'nin Çağırkan köyünde bir villada gizlendiği belirlendi.

VİLLADA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Soruşturmanın kilit isimleri arasında gösterilen Sedat A., Abdülkadir B., Ümit A. ve Mazlum Baran yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanma anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'DAN GELDİKLERİ BELİRLENDİ

Yakalanan şüphelilerden 3'ünün çeşitli suçlardan kaydı olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin araştırmasında, şüphelilerin kaçırma eylemi için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldiği belirlendi. Soruşturma, şüphelilerin bağlantıları ve olayın planlama aşaması üzerinden derinleştirildi.

300 KİLO ALTIN İDDİASI

Dosyada Karaal'ın resmi ifadesi de dikkat çekti. Karaal, kendisini kaçıran kişiler tarafından sopalarla dövüldüğünü ve şüphelilerin kendisinden 300 kilo altın istediğini söyledi.

Karaal ifadesinde şu sözleri kullandı:

"Bana Serdal Taşkın isimli eski İBB müdürünün ve Ekrem İmamoğlu'nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler. Ben Serdal Taşkın'ı İBB'de çalışmaya başlayınca tanıdım ve kendisiyle iş dışında herhangi bir bağım bulunmamaktadır. Bende öyle bir para olmadığını söylediğimde bana işkence ederek, o parayı vereceksin dediler"

"SAKLANAN 500 KİLO ALTINI VERECEKSİN"

Karaal, şüphelilerin kendisini dövmeyi sürdürdüğünü belirterek ifadesinde şu ifadeye yer verdi:

"Serdal Taşkın'ın Erzincan'da sakladığı 500 kilo altını vereceksin"

Karaal, bu sırada çocukları için biriktirdiği parayı vermeyi teklif ettiğini de anlattı.

İfadesinin devamında, "Ben bu sırada, çocuklarım için biriktirdiğim 2-3 milyon param var, onu size vereyim dedim. Bunun üzerine, 'O parayı biz sana 2 milyon veririz' diyerek beni dövmeye devam ettiler" dedi.

"TIRNAKLARIMI ÇEKİP SOPA VE DEMİRLERLE DÖVDÜLER"

Karaal, kaçırıldıktan sonra götürüldüğü yeri de ifadesinde anlattı.

"Beni lağım gibi bir yere götürdüler ve dövmeye devam ettiler. Orada gözlerimi ve ellerimi bağlayarak bir aracın bagajına koydular ve beni polislerin bulduğu yere götürdüler. Orada 3-4 kişi vardı. Sürekli başımda 2 kişi bekliyordu. Tırnaklarımı çekip sopa ve demirlerle beni dövmeye devam ettiler. Genelde suratlarını kapatıyorlardı ve kafamı bacaklarımın arasına bastırdıkları için hepsinin yüzünü göremedim. Ancak birkaçının yüzünü gördüm ve teşhis edebilirim" ifadelerini kullandı.