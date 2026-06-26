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Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic operasyonu! Yıldız golcü transfere sıcak bakıyor

Yeni sezon öncesinde kadrosuna yıldız bir golcü kazandırmak isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan Sırp forvet için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic operasyonu! Yıldız golcü transfere sıcak bakıyor
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  • Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor.
  • Siyah-beyazlılar, Vlahovic'i kadroya katabilmek için tüm imkanlarını seferber etti.
  • Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Vlahovic, Beşiktaş'a sıcak bakıyor.
  • Beşiktaş yönetimi, Vlahovic ile yeniden görüşmeyi planlıyor.
  • Sırp golcü, sezonu 23 maçta 10 gol ve 2 asistle tamamladı.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna yıldız bir golcü kazandırmak isteyen Beşiktaş, Dusan Vlahovic transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, Avrupa'dan istediği teklifleri alamayan Sırp forvet için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor.

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VLAHOVIC İÇİN TÜM ŞARTLAR ZORLANIYOR

Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Dusan Vlahovic'i kadroya katabilmek için tüm imkanlarını seferber etti.

Yüksek maaş ve imza parası nedeniyle şu ana kadar transferde anlaşma sağlanamazken, görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanması bekleniyor.

Dusan Vlahovic Beşiktaş'a sıcak bakıyorDusan Vlahovic Beşiktaş'a sıcak bakıyor

BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR

Avrupa'dan beklediği teklifleri alamayan Dusan Vlahovic'in, Beşiktaş'ı önemli seçeneklerden biri olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Sırp golcünün, kariyerine ilişkin kararını vermeden önce tüm teklifleri değerlendirmeyi planladığı belirtiliyor.

YENİ GÖRÜŞME HAZIRLIĞI

Beşiktaş yönetiminin, Dusan Vlahovic cephesiyle yeniden masaya oturmayı planladığı öğrenildi.

Siyah-beyazlıların, transfer şartlarını yeniden değerlendirerek anlaşma zemini oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

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SON SEZON PERFORMANSI

2021-2022 sezonunda 85,4 milyon euro bonservis bedeliyle Juventus'a transfer olan Dusan Vlahovic, geride kalan sezonda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle zaman zaman formasından uzak kaldı.

Sırp futbolcu, sezonu 23 resmi maçta 10 gol ve 2 asistlik performansla tamamladı.

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