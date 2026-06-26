81 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 48 baskında 841 şüpheli hakkında adli işlem

Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Operasyonlar sonucu ortaya çıkan tabloya değinen Gürlek, bunun yargı teşkilatının süratli refleksinin, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi. ESNAFI TEHDİT EDENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ

841 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceklerini belirten Gürlek, yayımlanan genelgenin gereğini hızla yerine getiren, operasyonları uyumla koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emniyet ile jandarma teşkilatına teşekkür etti.

MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDECEK



Gürlek, Başkan Erdoğan liderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaya konulan irade ve devletin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla, kamu düzeninden ve vatandaşın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.

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Samet Baş Takvim.com.tr Güncel