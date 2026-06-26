81 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 48 baskında 841 şüpheli hakkında adli işlem
Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında 81 ilde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğini açıkladı. Bakan Gürlek, 48 ayrı operasyonda toplam 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını belirterek, suç örgütlerine karşı mücadelenin tavizsiz şekilde süreceğini vurguladı.
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- Adalet Bakanı Akın Gürlek, ülke genelinde organize suç örgütlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 841 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.
- Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda emniyet ve jandarma birimleri tarafından ülke genelinde 48 ayrı operasyon gerçekleştirildi.
- Operasyonların 35'i, 31 Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda 24 ilde suç örgütü kurma suçuna yönelik düzenlendi ve 711 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
- Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrası pazartesi günü 81 ilde görev yapan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına organize suç örgütleriyle mücadele konulu genelge gönderildi.
- Bakan Gürlek, şehirlerin huzurunu bozmaya, gençleri suça sürüklemeye ve esnafı tehdit ile haraç yoluyla sindirmeye çalışan yapılara izin verilmeyeceğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik 48 ayrı operasyon sonucunda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.
81 ilde 48 operasyon 841 şüpheliye işlem!
Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin huzurunu, çocukların ve gençlerin geleceğini, esnafın emeğini ve kamu düzenini hedef alan organize suç örgütleriyle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti.
MGK SONRASI 81 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
18 Haziran'daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da vurgulandığı üzere tüm vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasının, devletin en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydeden Gürlek, bu kapsamda pazartesi günü 81 ilde 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına "Organize suç örgütleri ile mücadele" konulu genelge gönderildiğini hatırlattı.
Gürlek, Cumhuriyet başsavcılıklarının bunun üzerine süratle harekete geçtiğini, emniyet ve jandarma birimleriyle koordinasyon içerisinde bu sabah ülke çapında eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildiğine değinerek, şu bilgileri paylaştı:
"48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon yapılmış, 711 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinesinde, 10 ilde 13 operasyon yapılmış, 130 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirilmiştir."
GÜÇLÜ KOORDİNASYONUN AÇIK BİR GÖSTERGESİ
Operasyonlar sonucu ortaya çıkan tabloya değinen Gürlek, bunun yargı teşkilatının süratli refleksinin, kolluk birimlerinin sahadaki etkinliğinin ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun açık bir göstergesi olduğunun altını çizdi.
ESNAFI TEHDİT EDENLERE İZİN VERMEYECEĞİZ
Gürlek, "Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.
Suç örgütlerini yöneticilerinden finans ağlarına, tetikçilerinden dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurlarıyla hedef almaya devam edeceklerini belirten Gürlek, yayımlanan genelgenin gereğini hızla yerine getiren, operasyonları uyumla koordine eden Cumhuriyet başsavcılıklarına ve emniyet ile jandarma teşkilatına teşekkür etti.
MÜCADELE TAVİZSİZ DEVAM EDECEK
Gürlek, Başkan Erdoğan liderliğinde, Milli Güvenlik Kurulu'nda ortaya konulan irade ve devletin tüm kurumları arasındaki tam koordinasyonla, kamu düzeninden ve vatandaşın güvenliğinden bir milim dahi taviz vermeden mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı.