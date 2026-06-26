Cevdet Yılmaz'dan emekli ve memura ek zam açıklaması: "Enflasyona ezdirmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için açıklamada bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi. Yılmaz, emekli ve çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini bildirdi.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için TBMM'de kanuni düzenleme yapılacağını açıkladı.
- TBMM Genel Kurulu, AK Parti'nin önergesiyle 1 Temmuz'da tatile girmeyip çalışmalarını sürdüreceğine karar verdi.
- Temmuz ayında yapılacak zamda en kuvvetli formül olarak 6 aylık enflasyon artışı gösteriliyor ve tahminler yüzde 17-18 seviyesine işaret ediyor.
- En düşük emekli aylığının taban aylık artışıyla birlikte mevcut 20 bin liradan ortalama 23 bin 500 lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.
- Taban aylıkta yapılacak artış, dul ve yetimlerin ölüm aylığı ödemelerine de hisseleri oranında yansıtılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam için açıklamada bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşına zam için Meclis'te düzenleme yapılacağını söyledi.
Yılmaz'ın açıklamalarından şu ifadeleri kullandı:
"(En düşük emekli maaşı) Bunun kanunla yapılması gerekiyor. O konuda Meclis'imiz gerekli çalışmaları yapacaktır.
Temmuz enflasyonu çıktığı zaman memur, emekli maaşları ona göre şekilleniyor. Enflasyona hiçbir zaman ezdirmedik, böyle bir prensibimiz var."
EN DÜŞÜK MAAŞ İÇİN YENİ RAKAMLAR MASADA
Milyonlarca emekli yaklaşan temmuz zammına kilitlendi. Bu yıla yüzde 12.19 zamlı kök aylık ve ek ödemeyle, yüzde 18.48 artırılan taban aylıkla başlayan SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ikinci artış için gözlerini 3 Temmuz tarihine çevirdi. Emeklilerin kök aylıklarına ve ek ödemelerine yansıyacak bu artışı, 2026'nın ilk yarısındaki enflasyon verileri gösterecek. Ayrıca bir artış da taban aylık için gündeme gelecek. Halen ek ödeme dahil 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının artırılması da masaya yatırılacak. Burada bir artış yapılması halinde yasal düzenleme yapılması gerekecek.
TBMM KARARI YOLU AÇACAK
Meclis'in 1 Temmuz tarihinde tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek olması da buna imkan verecek. TBMM Genel Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında AK Parti'nin, Meclis çalışmalarının düzenlenmesine ilişkin önergesi kabul edildi. Buna göre TBMM, önümüzdeki ayın başında tatile girmeyip çalışmalarını sürdürecek. Bu sayede emeklilere taban aylık artışı için temmuz ayında bir düzenleme yapılması mümkün olacak.
Taban aylık konusunda alınacak karar merakla beklenirken, burada en kuvvetli formül olarak "6 aylık enflasyon artışı" gösteriliyor.
BUGÜNE KADAR NE OLDU?
|Tarih
|Artış
|Taban Aylık
|2019
|-
|1.000 TL
|Nisan 2020
|% 50
|1.500 TL
|Ocak 2022
|% 66.6
|2.500 TL
|Temmuz 2022
|% 40
|3.500 TL
|Ocak 2023
|% 57.14
|5.500 TL
|Nisan 2023
|% 36.36
|7.500 TL
|Ocak 2024
|% 33.3
|10.000 TL
|Temmuz 2024
|% 25
|12.500 TL
|Ocak 2025
|% 15.75
|14.469 TL
|Temmuz 2025
|% 16.67
|16.881 TL
|Ocak 2026
|% 18.48
|20.000 TL
ENFLASYON FORMÜLÜ MASADA
Bu yönde bir karar verilirse taban aylık, emekli zammı oranında artırılmış olacak. Böylece bütün emeklilerin eline geçecek para aynı oranda zamlanacak. Tahminler, ilk 6 aylık enflasyon verisinin yani emekli zammının yüzde 17-18 seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı ödemesinin ortalama 23 bin 500 lira seviyesine yükseleceği görülüyor. Merkez Bankası'nın son Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de haziran enflasyonu yüzde 1.36 olarak tahmin edilmişti. Eğer bu tahmin gerçekleşirse bu yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 18.19 çıkacak. Taban aylık da bu oranda artış yapılırsa 23 bin 638 liraya yükselecek.
İŞTE ARTIŞ FORMÜLLERİ
|Taban aylık
|Mevcut
|% 17 zamlı
|% 17.5 zamlı
|% 18 zamlı
|% 18.19 zamlı
|Emekli
|20.000
|23.400
|23.500
|23.600
|23.638
|% 75 ölüm aylığı
|15.000
|17.550
|17.625
|17.700
|17.729
|% 50 ölüm aylığı
|10.000
|11.700
|11.750
|11.800
|11.819
|% 25 ölüm aylığı
|5.000
|5.850
|5.875
|5.900
|5.910
DUL VE YETİME DE YANSIR
Taban aylıkta yapılacak artış, dul ve yetimlere de yansıtılacak. Yeni taban aylıktan dul ve yetimler hisseleri oranında yararlanacak. Eğer taban aylık 23 bin 500 liraya yükseltilirse en düşük ödeme, ölüm aylığı oranı yüzde 75 olanlarda 15 bin liradan 17 bin 625 liraya, aylık oranı yüzde 50 olanlarda 10 bin liradan 11 bin 750 liraya, aylık oranı yüzde 25 olanlarda da 5 bin liradan 5 bin 875 liraya yükselecek. Temmuz zammının yüzde 18.19 olması halinde de en düşük ödeme ölüm aylığı yüzde 75 olanda 17 bin 729, yüzde 50 olanda 11 bin 819, yüzde 25 olanda 5 bin 910 liraya ulaşacak. Temmuz zammı sonrası ek ödeme dahil aylık tutarı yeni taban aylığı altında kalanların ödemesi bu tutarlara tamamlanacak.