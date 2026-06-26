CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katılarak, mezun olan torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını takdim etti.

Giriş Tarihi:
Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı.
  • Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını bizzat verdi.
  • Törene Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi-2

Törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin coşkusuna ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a da diplomasını bizzat vererek büyük bir gurur yaşadı.

Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi-3

ERDOĞAN AİLESİ MEZUNİYETTEYDİ

Törende öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan, gençlerle yakından ilgilenerek mezuniyet anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi-4

Anlamlı programa Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılarak ailece mezuniyet sevincine ortak oldu.

Takvim Kaynak Tercihleri
Bakan Murat Kurum tarih verdi! Kiralık sosyal konutlar Eylül'de teslim edilecek
SONRAKİ HABER

Yüzyılın Konut Projesi'nde yeni aşama
Nilsu Çakıroğlu
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler