Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezuniyet Töreni'ne katılarak, mezun olan torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını takdim etti.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi mezuniyet törenine katıldı.
- Erdoğan, torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a diplomasını bizzat verdi.
- Törene Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, mezun olan öğrencilerle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.
Törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin coşkusuna ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a da diplomasını bizzat vererek büyük bir gurur yaşadı.
ERDOĞAN AİLESİ MEZUNİYETTEYDİ
Törende öğrencileri yalnız bırakmayan Başkan Erdoğan, gençlerle yakından ilgilenerek mezuniyet anısına toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.
Anlamlı programa Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katılarak ailece mezuniyet sevincine ortak oldu.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel