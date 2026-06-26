Başkan Erdoğan, torununa diplomasını kendi elleriyle verdi

Törene Emine Erdoğan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı.

Törende mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin coşkusuna ortak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi torunu Ömer Tayyip Erdoğan'a da diplomasını bizzat vererek büyük bir gurur yaşadı.