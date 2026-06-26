Ekrem İmamoğlu CHP'yi parçalamaya kararlı: Bir yol buluruz | Özel'in planını ifşa etti
CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması ve arınma sürecini başlatması sonrası yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'ndan partiyi bölecek "yeni" hamle geldi. Kılıçdaroğlu'nu "kayyumluk" olarak niteleyen İmamoğlu, "Saraydan alınan direktiflerle CHP’de bir kayyımlık kuruluyorsa gerekeni yaparız. Biz bu milleti asla umutsuz ve seçeneksiz bırakmayız. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız." sözleriyle dönüşü olmayan bir yola girdiklerini açıkça ilan etti. İmamoğlu Özgür Özel’in Anadolu turlarını işaret ederek yeni partinin zemin hazırlama planını da ifşa etti.
Hızlı Özet Göster
- Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına dönmesi ve olağanüstü kurultay taleplerini reddetmesi üzerine Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu cephesi yeni parti kurma hazırlıklarına başladı.
- Ankara ve Silivri hattında yürütülen çalışmalarda, seçime girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağlandığı ve bu partinin yeni kurulacak bir yapıyla birleştirilmesinin planlandığı bildirildi.
- Cezaevinde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu yönetimini kayyum olarak nitelendirerek kurultay sürecinin işletilmemesi halinde yeni bir siyasi yol çizeceklerini belirtti.
- Özgür Özel'in Anadolu'da gerçekleştirdiği şehir turlarının, Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuş ve yeni partileşme sürecine zemin hazırlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.
- Yeni parti kurma süreci devam ederken, Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel arasında genel başkanlık ve cumhurbaşkanı adaylığı gibi konularda liderlik krizi yaşandığı öne sürüldü.
Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu Silivri'den yeni parti sinyali veren Ekrem İmamoğlu, "Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız." diyerek CHP'yi bölme niyetini bir kez daha gösterdi.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yargının verdiği "mutlak butlan" kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkanlık koltuğuna oturması, parti içindeki en büyük siyasi yarılmalardan birini beraberinde getirdi.
Kılıçdaroğlu yönetiminin olağanüstü kurultay taleplerini reddederek ihraç dalgası başlatması üzerine, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin CHP'yi bölmeye yönelik çift kulvarlı bir yeni parti planını devreye soktuğu öğrenildi. Ankara ve Silivri hattında yürütülen çalışmalarda, seçimlere girme yeterliliği bulunan Anadolu Birliği Partisi ile mutabakat sağlandığı ve sıfırdan kurulacak ikinci bir yapıyla birleşme formülü üzerinde çalışıldığı belirtilirken; arka planda Özel ve İmamoğlu arasında bir genel başkanlık krizinin de yaşandığı iddia edildi.
CHP'Yİ İÇERİDEN BÖLÜYOR
Yolsuzluk ve casusluk soruşturmalarından tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu, cezaevinde yine casusluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Merdan Yanardağ'ın sorularını yanıtlayarak, mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nu kayyum olarak niteledi ve yeni parti sinyalini verdi.
"CHP'DE KAYYIMLIK KURULUYORSA BİR YOL BULURUZ"
Kurultay sürecinin derhal başlaması gerektiğini savunan İmamoğlu "Kurultay hem hukukun gereği hem de bizim hakkımız. Ancak saraydan alınan direktiflerle CHP'de bir kayyımlık kuruluyorsa gerekeni yaparız. Biz bu milleti asla umutsuz ve seçeneksiz bırakmayız. Ya bir yol buluruz, ya bir yol yaparız. Milletin işaret ettiği yolda yürüyüşümüze devam ederiz." iddiasında bulundu.
YENİ PARTİ İÇİN NEYİ BEKLİYORLAR
İmamoğlu, Yanardağ'ın "CHP'den ayrılıp yeni bir parti kurulması için parti içinde yürütülen olağanüstü kurultay sürecinin tüketilmesi gerekiyor. Sizin için bu konuda ki somut eşik nedir?" sorusuna verdiği yanıtla Özel'in planını da ifşa etti.
ÖZEL'İN PLANINI İFŞA ETTİ: ÖNCE GEZELİM SONRA PARTİLEYELİM
Mutlak butlan kararı sonrası yine şehir turlarına çıkan Özgür Özel'i işaret eden İmamoğlu, "Genel Başkanım, yol arkadaşım Sayın Özgür Özel, Anadolu'nun her yerinde milletimizle birlikte ve yan yanadır. Anadolu'da yüreğini, cesaretini, aklını ve ruhunu Türkiye'nin geleceği için taşıyan insanımız bize hep birlikte hangi yolda yürüyeceğimizi işaret edecektir. Biz onların işaret ettiği yolda yürüyeceğiz." dedi.
İmamoğlu'nun bu sözleri Özel ve ekibinin Anadolu turlarıyla aslında CHP'den kopuşun ve yeni bir partileşme sürecine zemin hazırlama çabasını ortaya koydu.
İmamoğlu, yeni bir parti kurmanın getireceği risklere ilişkin soruya verdiği yanıtta doğrudan yargı mekanizmasını hedef alarak, mevcut düzenin hür ruhları dört duvar arasına hapsettiğini ileri sürdü.
Asıl riskin her geçen gün daha adaletsiz bir Türkiye'ye uyanan millette ve devlette olduğunu öne süren İmamoğlu, "Dolayısıyla bu milletin değişim ateşi bir kere yanmışsa bunu söndürecek güç, durduracak risk yoktur." diyerek CHP'yi bölmeye kararlı olduklarını ortaya koydu.
Yeni parti hazırlıkları sürerken Özgür Özel ile aralarında genel başkanlık krizi yaşandığı konuşulan Ekrem İmamoğlu, aralarında hiçbir yaklaşım farkı bulunmadığını öne sürerek, "Sayın Özgür Özel ile aramızda bir yaklaşım farkı yok, hatta çok önemli bir ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. İkimizde de bize dayatılanları reddetmek ve her daim milletin açtığı yoldan gitmek gibi bir huy mevcuttur." dedi.
Hürriyet Yazarı Selvi, henüz parti kurulmadan İmamoğlu ile Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiğini ifade ederek İmamoğlu'nun, "Ben genel başkan olayım. Gökhan Günaydın Grup Başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulunduğunu belirtmişti. Selvi, bu durumun Özgür Özel'i rahatsız ettiğini kaydetti.