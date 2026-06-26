Ekrem İmamoğlu CHP'yi parçalamaya kararlı: Bir yol buluruz | Özel'in planını ifşa etti

İmamoğlu'nun bu sözleri Özel ve ekibinin Anadolu turlarıyla aslında CHP'den kopuşun ve yeni bir partileşme sürecine zemin hazırlama çabasını ortaya koydu.

ÖZEL'İN PLANINI İFŞA ETTİ: ÖNCE GEZELİM SONRA PARTİLEYELİM Mutlak butlan kararı sonrası yine şehir turlarına çıkan Özgür Özel'i işaret eden İmamoğlu, "Genel Başkanım, yol arkadaşım Sayın Özgür Özel, Anadolu'nun her yerinde milletimizle birlikte ve yan yanadır. Anadolu'da yüreğini, cesaretini, aklını ve ruhunu Türkiye'nin geleceği için taşıyan insanımız bize hep birlikte hangi yolda yürüyeceğimizi işaret edecektir. Biz onların işaret ettiği yolda yürüyeceğiz." dedi.

Asıl riskin her geçen gün daha adaletsiz bir Türkiye'ye uyanan millette ve devlette olduğunu öne süren İmamoğlu, "Dolayısıyla bu milletin değişim ateşi bir kere yanmışsa bunu söndürecek güç, durduracak risk yoktur." diyerek CHP'yi bölmeye kararlı olduklarını ortaya koydu.

Yeni parti hazırlıkları sürerken Özgür Özel ile aralarında genel başkanlık krizi yaşandığı konuşulan Ekrem İmamoğlu, aralarında hiçbir yaklaşım farkı bulunmadığını öne sürerek, "Sayın Özgür Özel ile aramızda bir yaklaşım farkı yok, hatta çok önemli bir ortak noktamız olduğunu düşünüyorum. İkimizde de bize dayatılanları reddetmek ve her daim milletin açtığı yoldan gitmek gibi bir huy mevcuttur." dedi.

Hürriyet Yazarı Selvi, henüz parti kurulmadan İmamoğlu ile Özel arasında liderlik krizi baş gösterdiğini ifade ederek İmamoğlu'nun, "Ben genel başkan olayım. Gökhan Günaydın Grup Başkanı, Özgür Özel ise cumhurbaşkanı adayımız olsun" teklifinde bulunduğunu belirtmişti. Selvi, bu durumun Özgür Özel'i rahatsız ettiğini kaydetti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN